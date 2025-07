San Marino. Associazione Sportello Consumatori: telefonate di finti gendarmi, nuova ondata a San Marino. Si raccomanda di interrompere subito la comunicazione

Come successo all’inizio dell’estate dello scorso anno e in precedenza, anche negli ultimi giorni abbiamo ricevuto segnalazioni di diversi casi di tentate truffe attraverso telefonate in particolare a persone anziane residenti a San Marino. Gli autori di queste telefonante si spacciano per presunti agenti delle forze dell’ordine, in particolare della Gendarmeria, informando i malcapitati, ad esempio, di falsi incidenti che sarebbero avvenuti ai propri familiari. Tentano di ottenere informazioni sulla presenza di altre persone in casa con l’obiettivo, qualora riscontrassero che la persona è sola, di recarsi presso la sua abitazione per estorcere denaro o sottrarre oggetti di valore, con la scusa di farsi rimborsare di presunte spese da sostenere o sostenute. In un caso di cui abbiamo letto sulla stampa di lunedì, hanno ingannato una signora riferendo loro che un suo familiare avrebbe causato un incidente. Il malvivente, approfittando dello stato di agitazione della malcapitata signora, si è poi recato a casa sua e l’ha derubata, per poi infiltrarsi anche nell’appartamento del figlio e sottrarre altri valori. L’Associazione Sportello Consumatori, si unisce all’appello della Gendarmeria e continua a raccomandare ai cittadini che dovesse ricevere tali telefonate di malviventi, di interromperle immediatamente e di rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare il fatto. Sono tentativi particolarmente odiosi e deprecabili, che prendono di mira le persone più fragili, spesso facendo leva sui loro sentimenti di affetto verso le persone più care. L’auspicio è che tali azioni criminose finiscano al più presto, anche grazie alla consapevolezza dei cittadini, e che i malfattori vengano assicurati alla giustizia.

Associazione Sportello Consumatori