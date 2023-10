San Marino. Associazione UE. Conosciamo i pro ed i contro? Quali sono gli obblighi? Gli addetti ai lavori devono dirlo! …. di un lettore

Buongiorno

Noto che va molto di moda parlare(o forse sparlare) di adesione alla UE con una maggioranza dei cittadini che tifa no ed altri che sono per il si.

Ma tutti conoscono i pro e i contro? (Io ancora no o meglio conosco alcuni pro ma non so assolutamente nulla sugli obblighi che un adesione comportebbe)

Perché a me sembra che si parla tutti senza cognizione di causa

Sarebbe invece molto utile se gli addetti ai lavori ci spiegassero in modo esaustivo cosa comporta aderire alla UE in termini di obblighi e quali sono i benefici (per favore evitate la stupidaggine del T2) ….ma siamo sicuri che gli addetti ai lavori lo sappiano veramente?

Un lettore