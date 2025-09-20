San Marino. ASSOCIAZIONE ”UNO DI NOI”. Evangelium Vitae: un’Enciclica attuale da 30 anni.

L’Associazione sammarinese Pro Vita e Pro Famiglia ‘Uno di Noi’ rivolge a tutti l’invito a partecipare a due serate dedicate alla conoscenza e all’esegesi della Lettera Enciclica Evangelii Vitae sul valore e l’inviolabilità della vita umana che, trent’anni or sono, il Santo Pontefice Giovanni Paolo II indirizzò alla Chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà.

Relatore in entrambi gli incontri – giovedì 25 settembre e giovedì 30 ottobre – sarà don Gabriele Mangiarotti, direttore dell’Ufficio Cultura e IRC della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

Evangelium vitae è molto più di una Enciclica sulla bioetica. È una buona notizia, un Vangelo sulla vita, secondo la promessa di Gesù: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.

ASSOCIAZIONE UNO DI NOI