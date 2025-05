San Marino Athletics Academy: 2° posto per Melissa Michelotti alla 42° Rimini-Verrucchio

Dopo il brillante risultato ottenuto a Modena il 11 maggio sui 5km in pista con il tempo di 20’02’’73 che Le è valso la convocazione in Coppa Europa a Maribor, Melissa Michelotti taglia il traguardo al secondo posto alla 42esima Rimini-Verrucchio del 17 maggio. Una corsa che mette a dura prova la resistenza dei concorrenti con un percorso bello e altrettanto difficile per il tratto in salita attraverso il verde circostante. La portacolori della San Marino Athletics Academy ha corso i 21,5 chilometri in 1h47’14’’.

“Mi avevano raccontato delle salite di questa bellissima gara e per me sono state la parte più divertente. Mi è piaciuto molto il clima di grande sportività ed inclusione tra i partecipanti” dichiara a fine gara l’atleta sammarinese.

