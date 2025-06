San Marino. Atletica leggera : 1 oro e 2 bronzi ai Campionati Italiani Master

Lo Stadio di Misano Adriatico ha ospitato i Campionati Italiani Master dal 20 al 22 giugno 2025. Le atlete master della San Marino Athletics Academy si sono messe in luce. Silena Stolfi nella categoria F50 lancia il peso da 3 kg a 8.71m avvicinando il proprio personale. Nel salto in lungo F35, Silvia Cenni è al rientro agonistico dopo 10 anni e le tre maternità. Riesce ad interpretare al meglio la pedana e al quinto salto ottiene 4,81m e sale sul terzo gradino del podio. “ Nei primi tre salti, il vento forte e variabile mi ha infastidita parecchio. Ho dovuto modificare la rincorsa ad ogni salto per non fare nullo. Sono veramente felice di questo risultato”. Paola Carinato esordisce nella prima giornata del campionato sui 300 HS, categoria F60, e si mette la medaglia di bronzo al collo con il tempo di 1’05’’91. Il capolavoro arriva con la giornata finale dove l’atleta sammarinese si presenta al via dei 2000siepi. Sono 18 le siepi da 76cm da superare e 5 le riviere. Una siepe dopo l’altra, Paola si mette dietro le avversarie, fino a giungere al traguardo con il tempo di 10’32’’58. “Sono molto emozionata di questa conferma del titolo italiano che arriva dopo 7 mesi dalla rottura di due legamenti al mio piede di stacco. Per questo devo ringraziare il mio fisioterapista Roberto Mangano che mi ha riportato in pista nel migliore dei modi“.