San Marino, atletica leggera: prestazione stellare dei Cadetti Olimpus alla finale regionale

Un fine settimana da incorniciare per la squadra Cadetti dell’Olimpus San Marino, protagonista assoluta della finale regionale dei CDS Cadetti 2025 disputata a Castelfranco Emilia. I giovani atleti sammarinesi hanno conquistato una prestigiosa ottava posizione, frutto di una serie di risultati eccellenti in un contesto altamente competitivo.

Tra le performance più brillanti spicca il doppio terzo posto di Roberto De Luca nel salto in lungo e nel salto triplo, confermandosi tra i migliori interpreti delle specialità. Ottimo anche il sesto posto di Alessandro Ceccoli nella marcia 5 km e di Luca Casadei nei 2000 metri, mentre Rodolfo Fagnini ha chiuso al settimo posto i 300 metri.

Ottavi posti invece per Federico De Gregorio nel giavellotto (impegnato anche nei 300m) e per Marcello De Luca nel salto in alto, che ha chiuso anche undicesimo nel salto con l’asta.

Completano la bella prestazione collettiva:

i 1000 metri corsi da Elia Casadei e Marvin Ronald Gatti (impegnato anche negli 80m insieme a Fagnini),

i 2000 metri di Giulio Ceccoli ,

le barriere affrontate da Andrea Zafferani nei 100hs e 300hs ,

le pedane del getto del peso con Cristian Raschi e ancora Alessandro Ceccoli ,

i 1200 metri siepi corsi anche da Simone Brizi.

Un plauso particolare va allo staff tecnico, composto da Massimo Meca, Stefano Casali, Roberto Pazzaglia e Marta Pilat, per il lavoro svolto nella preparazione degli atleti e per aver guidato il gruppo a un risultato che testimonia la crescita costante dell’atletica sammarinese a livello giovanile.

L’Olimpus San Marino può guardare con grande fiducia al futuro: questi cadetti hanno già dimostrato di poter competere con i migliori.