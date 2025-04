San Marino. Atletica paralimpica: Ruggero Marchetti è medaglia di bronzo ai Campionati Italiani paralimpici

Lo stadio Gabre Gabric di Brescia ha ospitato il 29 e 30 giugno i Campionati Italiani paralimpici. L’atleta sammarinese Ruggero Marchetti si è schierato con grande determinazione alla partenza dei 400m, categoria T20. Partito in prima corsia è andato subito a prendere l’atleta di casa in seconda corsia. In un crescendo di ritmo e senza lasciar nessun scampo agli inseguitori ha tagliato il traguardo in 1’12’’22. Il riscontro cronometrico segna la migliore prestazione stagionale per Ruggero. “Sono contento. Ringrazio la Coach per avermi detto come dovevo correre”.

Soddisfatta anche la Coach Paola Carinato “ E’ un risultato storico: è la prima medaglia di un’atleta sammarinese in un campionato outdoor di atletica leggera. Questo è stato possibile grazie alla sinergia tra i diversi attori : famiglia, Comitato Olimpico di San Marino, Federazione Sport Speciali, Federatletica di San Marino, ASD Atletica 2000 e la San Marino Athletics Academy. Con il loro supporto, riusciamo ad allenarci e a gareggiare con serenità e costanza”.