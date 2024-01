San Marino. Attiva-Mente celebra vent’anni di attività sociale

L’associazione Attiva-Mente, convinta sostenitrice e promotrice di iniziative a favore delle persone con disabilità, festeggia con orgoglio e gratitudine il ventesimo anniversario dalla sua fondazione. Vent’anni di impegno costante, passione e dedizione verso la costruzione di una società sammarinese più inclusiva e consapevole delle sfide affrontate da chi vive con disabilità.

Fondata il 30 gennaio 2004, Attiva-Mente ha da sempre lavorato con l’obiettivo di creare una comunità e un ambiente più accoglienti e accessibili per le persone con disabilità, promuovendo la consapevolezza, la comprensione e l’uguaglianza. Nel corso degli anni, l’associazione ha realizzato numerose iniziative, campagne e progetti, sensibilizzando l’opinione pubblica, con lo scopo di difendere, e rendere possibilmente migliore, la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Vent’anni di attività significano vent’anni di cambiamenti positivi e negativi: soddisfazioni, successi, ma anche delusioni e sconfitte. L’importante, crediamo, sia reagire, rialzarsi e riprovare facendo tesoro di ciò che l’esperienza insegna. Durante questo periodo ci siamo impegnati affinché si discutesse costantemente di questioni legate alla disabilità, collaborando attivamente con le Istituzioni, i Servizi, le Aziende private e le altre associazioni al fine di promuovere l’inclusione, le pari opportunità e il rispetto dei diritti.

In occasione del ventesimo anniversario, Attiva-Mente invita gli amici, i soci e i propri sostenitori a partecipare all’inaugurazione della nuova Sede organizzativa in Via Fabrizio da Montebello, 5 a Gualdicciolo, che si terrà il prossimo 5 febbraio, alle ore 15.30. Si tratta di un ampio locale accessibile che contiamo di tener aperto il più possibile, e di rendere disponibile a coloro che avessero necessità di utilizzarlo per riunirsi.

Sarà un pomeriggio di festa per stare assieme, rafforzare il senso di vicinanza, di appartenenza e di collaborazione, condividendo storie di speranza, di resilienza e iniziative per il futuro. Un momento, ulteriormente allietato dallo Spettacolo di Magica Gilly. Al termine ci sarà la torta e brindisi per tutti.

Desideriamo manifestare, altresì, il grande onore e gratitudine agli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina per averci concesso l’Udienza a Palazzo Pubblico venerdì 2 febbraio alle ore 12.30.

Guardando avanti, l’impegno di Attiva-Mente nella promozione dell’inclusione e nell’abbattimento delle barriere che limitano le opportunità per le persone con disabilità rimane più convinto che mai.

In conclusione, il Consiglio Direttivo desidera esprimere profonda riconoscenza alle Istituzioni, all’ISS, alle Scuole, a tutti i volontari, sostenitori, partner e cittadini che hanno contribuito al lavoro di Attiva-Mente in questi vent’anni.

E per questa pagina, che vogliamo così celebrare, ringraziamo la Segreteria di Stato all’Istruzione e alla Cultura per averla patrocinata, Poste San Marino per la realizzazione di uno speciale annullo postale, il Capitano e la Giunta di Castello di Acquaviva per il sostegno, la Giochi del Titano per il contributo spese per lo Spettacolo e l’Azienda IAM, grazie alla quale riusciamo ad affrontare con fiducia la gestione della nuova Sede.

Il Consiglio Direttivo (comunicato stampa)