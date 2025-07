San Marino. Attiva-Mente: presentiamo un’Istanza d’Arengo per l’adozione di una Legge sull’Assistenza Personale

L’Associazione Attiva-Mente presenta un’Istanza d’Arengo per chiedere l’adozione di una legge sull’Assistenza Personale, strumento fondamentale per garantire il diritto alla Vita Indipendente delle persone con disabilità, in linea con quanto stabilito dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), ratificata anche dalla Repubblica di San Marino.

L’Assistenza Personale è un servizio che permette alle persone con disabilità di vivere secondo le proprie scelte, assumendo direttamente, e/o con il supporto necessario, gli assistenti che le accompagnano nella quotidianità: dallo studio al lavoro, dal tempo libero alle attività domestiche. Non si tratta di assistenza sanitaria, ma di uno strumento che consente autonomia, autodeterminazione e piena inclusione nella comunità.

Troppo spesso, in assenza di un sistema strutturato e accessibile di assistenza personale, molte persone con disabilità si trovano costrette a rinunciare alla propria libertà o a delegare interamente le scelte ad altri. Con questa Istanza, Attiva-Mente chiede ancora una volta che anche a San Marino venga garantito questo diritto, con un modello sostenibile, trasparente e rispettoso dei bisogni individuali.

Per accompagnare la richiesta, alleghiamo il documento “Sfata Miti – sull’Assistenza Personale” della Rete Europea per la Vita Indipendente (ENIL), tradotto in italiano, che affronta con linguaggio chiaro e accessibile i più comuni pregiudizi e fraintendimenti sul tema. Il testo dimostra, anche attraverso esperienze internazionali, che l’assistenza personale:

-non è un lusso, ma un diritto umano;

-non è riservata solo a chi ha disabilità fisiche, ma può essere adattata a tutte le esigenze;

-non è più costosa, anzi spesso genera risparmi pubblici oltre che occupazione;

-è gestibile anche da chi ha bisogni complessi, grazie a strumenti di decisione supportata e supporto tra pari.

L’auspicio è che la Repubblica di San Marino voglia farsi promotrice di un cambiamento culturale e legislativo, che metta al centro la persona e il suo diritto a scegliere come e con chi vivere.

Il testo integrale dell’Istanza è disponibile al seguente link, dove è già possibile sottoscriverla:

Istanza d’Arengo per l’adozione di una legge sull’assistenza personale

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente (comunicato stampa)

P.S. l’immagine allegata è generata con l’AI e libera da diritti