San Marino. ATTIVAMENTE. Diritti, Inclusione, Lavoro: verso la Giornata Europea per la Vita Indipendente

Ogni anno, il 5 maggio rappresenta un momento chiave per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità: la Giornata Europea per la Vita Indipendente. Un appuntamento che non deve essere solo simbolico, ma che offre l’opportunità di fare il punto sul cammino percorso e sulle sfide ancora aperte. Perché vivere in autonomia non è un privilegio, ma un diritto inalienabile, e una società inclusiva si misura dalla capacità di garantire pari opportunità a tutti.

A distanza di anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità da parte di San Marino, è il momento di interrogarsi su cosa sia stato realizzato e su quali passi siano ancora necessari. Alcuni impegni presi nel tempo hanno posto basi importanti, ma su temi fondamentali come la Vita Indipendente il percorso è ancora tutto da costruire. Anche alcuni interventi avviati nelle scorse legislature necessitano di continuità e di un chiaro sviluppo per non rischiare di rimanere incompiuti.

È per questo che “It’s OUR Time!”, l’ Evento che si terrà a San Marino dal 5 al 7 maggio prossimi e che culminerà con la Conferenza internazionale “Vita Indipendente e Lavoro – Diritti per Tutti”, vuole essere un’occasione di confronto aperto e costruttivo. Un’opportunità per discutere di Vita Indipendente e Inclusione lavorativa, coinvolgendo esperti, attivisti, istituzioni e cittadini con l’obiettivo di individuare insieme soluzioni concrete e percorsi condivisi. Non si tratta di cercare responsabilità, ma di trovare risposte efficaci e sostenibili per garantire a ogni persona il diritto di vivere in autonomia e con dignità.

Dare voce ai diritti delle persone con disabilità, per discutere insieme delle azioni future e per riaffermare che la Vita Indipendente è un obiettivo comune, da costruire con il contributo di tutti.

L’evento garantirà interpreti LIS, traduzione consecutiva e ambienti accessibili. Per il programma dettagliato è disponibile la pagina dedicata https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time

Dal margine al centro: scelta, voce, visione.

Per ulteriori informazioni scrivere a contatto@attiva-mente.info o inviare un messaggio WhatsApp al 337 1010500.

Attiva-Mente