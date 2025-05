San Marino. Augias è un democratico per caso … di Sergio Pizzolante

Sinner è per Augias un “italiano per caso”, con un italiano stentato e un padre che non sa parlare proprio l’italiano.

Questi “intellettuali di sinistra”, che essendo stati comunisti( in realtà non hanno mai smesso…) e avendole sbagliate tutte ed essendo stati pochissimo italiani perché avevano Mosca come capitale del cuore, non riescono, non ce la fanno proprio, a trattenere la spocchia. Spocchia parente stretta di un razzismo viscerale che non riescono a domare. Per niente.

Augias è un comunista della specie peggiore, cioè quei comunisti che erano socialisti succubi dei comunisti e poi appena accolti fra i comunisti diventano i peggiori antisocialisti. La sindrome del Kapo. Esattamente. La doppia morale al cubo. Una superiorità morale esercitata oltre ogni limite di decenza. Alla Scalfari. Il suo capo banda. Stessa trafila: socialista, comunista, antisocialista ect ect.

Sei stato un comunista al servizio di un partito moscovita e di un padrone con residenza in Svizzera e allora stai zitto! Stai zitto.

No moraleggi su Sinner per il suo accento, per il padre che maneggia l’italiano come( in realtà) parte considerevole degli italiani, siano siciliani o veneti.

Impressionante il livello di ignoranza intellettuale e di razzismo amorale.

Augias è un comunista che si nasconde. Un democratico per caso. Un analfabeta storico riferito all’Alto Adige. Un moralista modesto, ospite fisso di talk show modestissimi, condotti da comunisti travestiti da “democratici” come lui, che fanno la morale a tutti e mai a se stessi.

Sergio Pizzolante