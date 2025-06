San Marino-Austria: promozione evento Fan Village del 10 giugno

In occasione della partita San Marino vs Austria, in programma il 10 giugno, verrà organizzato un nuovo appuntamento con il Fan Village, evento dedicato al coinvolgimento di giovani tifosi, che si svolgerà dalle 17:00 alle 20:00 presso il San Marino Outlet Experience (lungo il perimetro interno e Event Plaza). L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è rivolta in particolare a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, ma pensata per essere un momento di aggregazione per l’intera comunità sportiva prima della partita della Nazionale. Il Fan Village proporrà attività ludico-sportive suddivise in tre aree tematiche: Area tecnica: giochi con la palla, calcio-tennis, football shoot, biliardino “umano”. Attività sui campi Attività collaterali: stand eSport (con PlayStation e attività di sensibilizzazione sul gaming responsabile), biliardino maxi, subbuteo e quiz a squadre. Saranno presenti anche punti ristoro convenzionati, con scontistiche dedicate ai partecipanti. Saremmo grati se poteste contribuire a promuovere l’evento attraverso i vostri canali, aiutandoci a valorizzare questa giornata di sport e partecipazione. Se lo desiderate, saremo inoltre felici di accogliervi durante l’evento per eventuali riprese o servizi, così da documentare e condividere al meglio l’atmosfera del Fan Village.