San Marino. Authority Pari Opportunità. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: il NO è un confine inviolabile

Il 25 novembre ricorre come ogni anno la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 54/135 il 17 dicembre 1999.

Per sensibilizzare la cittadinanza contro questa piaga, una delle più diffuse, persistenti e devastanti violazioni dei diritti umani al mondo, l’Authority Pari Opportunità insieme ai partner istituzionali della Rete Anti Violenza, Associazioni e aziende del territorio, ha raccolto in un unico cartellone le iniziative di sensibilizzazione che saranno proposte nella Repubblica di San Marino.

Lo slogan scelto quest’anno e presentato questa mattina in conferenza stampa, con la conduzione della giornalista di RTV Sara Bucci all’interno della sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato, è “Il NO di una donna è un confine inviolabile”: un concetto che non vuole essere un modo per sottolineare il fallimento dell’uomo, una provocazione o una manifestazione di disprezzo, ma un’affermazione che deve essere rispettata al pari della persona che la pronuncia.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, si ricorda come il 25 novembre verrà presentata e consegnata agli Ecc.mi Capitani Reggenti in Udienza Pubblica la consueta relazione annuale ad opera dell’Authority Pari Opportunità. Il giorno prima, 24 novembre invece, al Teatro Titano a partire dalle ore 15, si terrà un evento di formazione dal titolo “Parole contro la violenza di genere: il ruolo dei media, approfondimenti tra generazioni”, con la partecipazione degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.

Dal 25 novembre al 10 dicembre inoltre, le 3 Torri si illumineranno di arancione, seguendo l’invito delle Nazioni Unite a colorare il mondo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Tutte le iniziative previste a programma sono promosse sotto l’Alto Patrocinio della Reggenza, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e dell’Istituto di Sicurezza Sociale.

“Voglio lanciare oggi un messaggio di solidarietà e incoraggiamento a tutte le donne che hanno subìto o subiscono violenza, affinché trovino il coraggio di denunciare gli abusi e di chiedere aiuto. Non siete sole – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni – e avrete sempre il supporto delle istituzioni al vostro fianco. Siamo oggi a ribadire come la violenza di genere sia una delle piaghe più diffuse e devastanti della nostra società, provocando non solo danni fisici, psicologici e sociali alle vittime, ma anche costi economici e sanitari per l’intera società. Questo è inaccettabile e intollerabile. Come Segretario di Stato, mi impegno a promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a prevenire, contrastare e combattere questo fenomeno.”

“Il 2023 è stato un anno particolarmente denso di attività e di nuovi strumenti a supporto delle vittime di violenza – dichiara Anna Maria Bugli dell’Authority Pari Opportunità – ma anche di attenzione alla figura dell’uomo maltrattante e al fenomeno della violenza agita su minori. Molte di questi progetti, alcuni già portati a termine mentre altri in fase di conclusione, sono contenute ed illustrate all’interno della relazione che presenteremo all’Ecc.ma Reggenza. Insieme alla relazione saranno resi noti anche i dati, che evidenziano una sostanziale stabilità per quanto riguarda le segnalazione al tribunale civile, e, rispetto ai primi 10 mesi del 2022, un sensibile incremento dei procedimenti penali, dato che dovrà comunque essere rivalutato ed eventualmente confermato al 31 dicembre 2023”.

“La violenza contro le donne è una sfida globale in materia di diritti umani, che richiede un’azione urgente a ogni livello, dovunque e con la partecipazione di tutti – conclude il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Ribadisco l’impegno dell’Istituto Sicurezza Sociale a sostenere tutte le iniziative per prevenire e combattere la violenza di genere, proteggere e assistere le vittime, promuovere una cultura del rispetto e della parità tra uomini e donne. Abbiamo attivato all’interno dell’ISS percorsi specifici per le donne vittime di violenza, che prevedono la collaborazione con i servizi sociali, le forze dell’ordine, le associazioni e le reti territoriali”.

San Marino, 20 novembre 2023 – 1723 d.F.R.

Le iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne sono organizzate e promosse dall’Authority Pari Opportunità in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, il Centro D’Ascolto Salute Donna, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, gli Istituti Culturali, il Soroptimist Club San Marino, l’Unione Sammarinese Lavoratori, l’Associazione Confine, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair-Play, l’Associazione Sammarinese Nordic Walking, la Cooperativa Titancoop.

PROGRAMMA UFFICIALE

-Parole contro la violenza di genere: il ruolo dei media, approfondimenti fra generazioni

24 novembre ore 15.00 – Teatro Titano, San Marino Città

Evento di formazione aperto al pubblico. Sfida di Debate tra gli studenti della Scuola Superiore. Successivi relatori: Giulia Blasi, Lorenza Sebastiani, Roberto Chiesa, Mauro Masini, Paolo Rondelli, Sebastiano Bastianelli a cura di Associazione Confine, Authority per le Pari Opportunità, Dipartimento Istruzione, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino

-Presentazione della terza edizione del concorso artistico Barbablù

25 novembre

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza sulle donne, verrà lanciato il 25 novembre e terminerà l’8 marzo con la premiazione dei vincitori a cura della Commissione per le Pari Opportunità.

-Violenza e molestie sul luogo di lavoro, senza gli opportuni strumenti si condannano

le vittime a rimanere in silenzio

25 novembre, dalle ore 10.00 – Evento online sui canali social USL

A cura di Unione Sammarinese Lavoratori

– La donna fatta a pezzi | regia di Filippo Renda

26 novembre ore 17.00 – Palazzo Graziani, San Marino Città

La donna fatta a pezzi regia di Filippo Renda Il racconto La donna fatta a pezzi fa parte della raccolta Nel cuore della notte algerina di Assia Djebar, pubblicata in Italia nel 1998. Ma dentro c’è la storia dell’Algeria del 1994. Qui la giovane insegnante Atika verrà giustiziata…quale colpa? Posti limitati, prenotazione obbligatoria [email protected] tel.0549 882452 a cura degli Istituti Culturali

-Inaugurazione della panchina rossa

27 novembre ore 16.30 – Ingresso Centro Sanitario di Borgo Maggiore

Inaugurazione della panchina rossa alla presenza delle Autorità a cura di Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, con il patrocinio della Giunta del Castello di Borgo Maggiore

-Eventi collaterali:

1. Colora il mondo di arancione

Dal 25 novembre al 10 dicembre le Torri di San Marino si illumineranno di arancione

L’invito delle Nazioni Unite a “colorare il mondo di arancione” stimolerà l’azione globale per porre fine alla violenza contro donne e ragazze a cura di Soroptimist Club San Marino

— Doniamo insieme l’1% in solidarietà

Il 25 novembre Titancoop aderisce alla campagna di informazione e sensibilizzazione per prevenire e contrastare la violenza sulle donne sostenendo progetti promossi dall’Authority Pari Opportunità

Authority Pari Opportunità

