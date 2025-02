San Marino. Auto esce di strada a Dogana e sbatte violentemente contro il guardrail. Giovane conducente del 2001 soccorso e trasportato in ospedale

Questa mattina, intorno alle 6:20, un’auto con targa italiana, condotta da un giovane nato nel 2001, è uscita di strada mentre procedeva lungo Via Tre Settembre, in direzione monte, subito dopo aver attraversato il Confine di Stato di Dogana.

Il veicolo ha dapprima colpito una barriera jersey, continuando poi la sua corsa fino a impattare contro un cordolo. La macchina si è infine fermata circa 90 metri più avanti, vicino all’uscita del parcheggio sotterraneo dell’Admiral Point Center. Il giovane conducente, che risiede e lavora a San Marino, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Stato per ulteriori controlli.

Sul posto sono intervenute le squadre del Pronto Intervento e dell’Infortunistica Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause dell’incidente. La Sezione Antincendio è stata chiamata a garantire la sicurezza dell’area, rimuovendo eventuali ostacoli o pericoli per il traffico. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.