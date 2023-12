San Marino. Avanza nel digitale: nuovi servizi fiduciari e identità digitale europea per cittadini e imprese … di William Casali

I cittadini e le imprese di San Marino si doteranno presto di tutti i servizi previsti in Europa, al fine di dare valenza legale alle attività online, come l’identità digitale, le firme elettroniche, l’archiviazione elettronica dei documenti, i registri elettronici ed altri importanti strumenti che vengono genericamente chiamati “servizi fiduciari”.

Dopo un blocco durato circa 3 anni, in cui la mancanza di nuovi interventi normativi stava, in vari casi, complicando, sennon esasperando, i lavori nelle aziende e la vita dei cittadini arriva la risposta nella finanziaria passata nell’ultimo Consiglio Grande e Generale.

Potrà finire, finalmente, la gestione di “pile” di carta ammassata nei vari archivi, assieme ai “pellegrinaggi” nei corridoi degli uffici pubblici, gli studenti potranno procedere con le iscrizioni online sulle piattaforme universitarie e chi vorrà potrà accedere alle piattaforme della pubblica amministrazione italiana. Tutto ciò grazie all’ultimo “colpo di coda” di questa legislatura.

Ma c’è dell’altro… Anche i nuovi servizi che stanno per essere varati dall’Europa nel nuovo pacchetto di emendamenti saranno considerati, come l’atteso European Digital Identity Wallet, il nuovo sistema di identità digitale che diventerà il nuovo standard di riferimento anche per tutte le piattaforme e servizi digitali, tra cui Amazon e Facebook. Il portafoglio di identità digitale europea è già in fase di test su importanti casi di uso quotidiano come la Patente Mobile, l’eHealth, i pagamenti digitali ed i titoli di studio e professionali.

Ora una parte fondamentale dei lavori passerà direttamente ai principali stakeholders di questi servizi, per un confronto pubblico utile alla redazione della normativa, coordinato dal Comitato Tecnico Scientifico di San Marino Innovation, il supporto delle associazioni di settore e la supervisione dell’Autorità ICT. L’articolo all’interno della finanziaria, indubbiamente la legge più importante di quest’anno, è stato votato favorevolmente da tutte le forze politiche, dando un forte mandato per il completamento dei lavori entro il 31 marzo del prossimo anno. Un ottimo risultato, soprattutto per il PDCS, che ha sempre tentato di mantenere alta l’attenzione su questi temi, non mancando mai di considerare la ricaduta sul territorio e la sovranità digitale, soprattutto su posizioni poco chiare da parte di alcuni consiglieri di opposizione. Personalmente, mi sento anche di ringraziare il gruppo misto, in particolare Alessandro Rossi, per il lavoro di condivisione portato a termine. Anche in una fase della legislatura molto difficile in cui sarebbe stato già un successo la chiusura dell’accordo di associazione Europea ed il bilancio dello Stato si è riusciti a dare un importante segnale politico, soprattutto unendolo alla volontà di consolidare i temi che guardano lo sviluppo tecnologico con la consapevolezza e l’inclusione di tutti i cittadini.

William Casali, PDCS