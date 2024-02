San Marino. “Avviati gli incontri tecnici con gli studiosi e gli accademici del Programma delle Città Sostenibili ideato dalla Norman Foster Fondation”

Dopo aver presentato in anteprima i lavori del Master accademico denominato “Programme on Sustainable Cities”, ideato dalla Norman Foster Foundation, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, nella giornata di martedì 20 febbraio u.s., ha dato il via al ciclo di incontri tecnici di confronto tra gli studiosi e accademici ed il gruppo di lavoro sammarinese condotto dal prof. arch. Riccardo Varini, dell’Università della Repubblica di San Marino. Il primo incontro è stato di approfondimento sui temi prioritari oggetto di studio tra cui acqua ed energia e politiche ambientali; analisi degli strumenti di pianificazione e sviluppo della edilizia abitativa; trasporti e mobilità sostenibile; valorizzazione dei centri storici e loro connessioni. Le informazioni trasmesse al team sono finalizzate agli stessi, per studiare il contesto sammarinese, la governance ed i parametri di sostenibilità della nostra città, al fine di porre le basi per la loro ricerca futura. Le dimensioni territoriali della Repubblica di San Marino possono considerarsi al pari delle altre due città studio ovvero Atene e Bilbao, mentre la densità della popolazione ben al di sotto rispetto le altre città pertanto, lo studio potrà essere riferito all’intero territorio. Il lavoro proseguirà con ulteriori scambi di informazioni e di documentazione al fine di giungere al prossimo appuntamento già concordato per il 18 marzo p.v., per proseguire l’analisi e le prospettive.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente ed i Rapporti con l’AASLP): “Avviato il primo incontro conoscitivo con gli studiosi del Master finalizzato a confermare ed approfondire i temi di studio prioritari per il nostro Paese. Lo Sviluppo Sostenibile del Territorio e la Tutela dell’Ambiente passa anche attraverso strumenti di pianificazione innovativi. Oggi più che mai la politica è chiamata a rispondere alla sempre più crescente richiesta di edilizia abitativa con l’obiettivo di preservare da una parte, il consumo del suolo e dall’altra, sviluppando tecnologie ecosostenibili nel rispetto dei principi di sostenibilità e di Tutela dell’Ambiente. Questa è una delle principali sfide che verrà approfondita dell’ambito dei lavori del master accademico”.

San Marino 22 Febbraio 2024

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente