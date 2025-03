San Marino. “Avviati i lavori del Team dell’Istituto di Norman Foster Foundation nella Repubblica di San  Marino” 

Oggi, lunedì 27 maggio 2024, sono ufficialmente iniziati i lavori del Team dell’Istituto della Norman Foster Foundation nella Repubblica di San Marino. Questo evento segna una fase significativa nel programma avviato a fine gennaio, in cui gli studenti hanno già partecipato a una serie di seminari su vari temi cruciali come il clima, l’ambiente naturale, le reti e la mobilità, la pianificazione ed edilizia, le risorse ed energia, la cultura e l’arte, e l’economia e le attività sociali. Con l’inizio dei lavori, il programma entra in una nuova fase: la traduzione delle idee in azioni concrete attraverso il coinvolgimento con tre Città Pilota per il 2024: San Marino, Atene e Bilbao. Questo impegno diretto con le città è una componente fondamentale del progetto, mirata a far interagire gli studenti con le comunità locali per comprendere meglio le problematiche specifiche e sviluppare strategie adeguate. Durante questa settimana, gli studenti parteciperanno a numerose attività sul campo. Tra queste, incontri con i dirigenti pubblici, visite in loco nei Castelli della Repubblica e discussioni con i leader delle comunità.

Questa mattina, il team di studiosi dell’Istituto della Norman Foster Foundation ha incontrato i dirigenti del Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino per discutere delle principali priorità e sfide che il paese vuole affrontare e per esplorare strategie appropriate per il futuro. Gli incontri hanno visto la partecipazione di figure chiave quali l’Arch. Lucia Mazza, Dirigente dell’Unità Gestione Risorse Ambientali e Agroforestali (UGRAA), il Dott. Omar Raimondi, Dirigente dell’Unità Pianificazione Ambientale e Valutazioni (UPAV), l’Ing. Giuliana Barulli, Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), l’Arch. Emanuele Valli, Dirigente dell’Unità Progettazione e Territorio (UPTE), e l’Ing. Raoul Chiaruzzi, Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS). Durante l’incontro, gli studenti hanno posto una serie di domande mirate per ottenere una comprensione più profonda delle sfide specifiche che San Marino deve affrontare. Alcuni dei principali argomenti trattati sono stati:

– Sostenibilità abitativa: Gli studiosi hanno esplorato le esigenze abitative della popolazione di San Marino, con particolare attenzione alla sostenibilità. Hanno discusso di come progettare abitazioni che siano accessibili e sostenibili per diverse generazioni e fasce demografiche, tenendo conto delle risorse limitate e della necessità di minimizzare l’impatto ambientale.

– Conservazione ed efficienza energetica: Un altro tema cruciale è stato quello della conservazione e della riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Gli studiosi hanno esaminato le strategie per migliorare l’efficienza energetica degli edifici storici e moderni, riducendo al contempo le emissioni di carbonio e promuovendo l’uso di energie rinnovabili.

– Mobilità sostenibile: La discussione si è estesa alle modalità per migliorare la rete di trasporti pubblici e privati, favorendo soluzioni di mobilità sostenibile. Gli studenti hanno valutato come collegare efficacemente le persone e i luoghi attraverso infrastrutture di trasporto ecologiche, riducendo la dipendenza dai veicoli privati.

– Accesso ai servizi: Un’attenzione particolare è stata rivolta al miglioramento dell’accesso ai servizi essenziali come negozi, scuole, farmacie, ospedale e altre strutture pubbliche. Gli studenti hanno esplorato soluzioni per rendere questi servizi più accessibili alla popolazione, migliorando la qualità della vita dei residenti.

– Corridoi verdi ed ecologici: La creazione di corridoi verdi è stata un altro argomento di grande interesse. Gli studiosi hanno discusso di come sviluppare spazi verdi che non solo migliorino l’estetica urbana, ma che contribuiscano anche alla biodiversità locale e alla mitigazione del cambiamento climatico.

– Promozione dell’agricoltura locale: Gli incontri hanno toccato anche il tema della promozione dell’agricoltura e dei prodotti locali. Gli studenti hanno considerato strategie per sostenere gli agricoltori locali, valorizzare i prodotti tipici e integrare l’agricoltura nel tessuto urbano. – Turismo sostenibile: Infine, è stato discusso il tema del turismo sostenibile. Gli studiosi hanno esaminato come San Marino possa sviluppare un settore turistico che rispetti l’ambiente e i residenti che lo vivono, promuovendo al contempo il patrimonio culturale e naturale del paese. Questi incontri hanno rappresentato un’opportunità per gli studenti di raccogliere informazioni preziose direttamente dai responsabili locali, che saranno fondamentali per sviluppare strategie mirate e praticabili. Le informazioni e le idee raccolte durante questa settimana serviranno come base per le proposte finali che saranno presentate alla fine dell’anno, con l’obiettivo di fornire soluzioni innovative e sostenibili per San Marino e le altre città pilota coinvolte nel progetto. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Oggi, con grande entusiasmo, annuncio l’inizio ufficiale dei lavori del Team dell’Istituto della Norman Foster Foundation nella Repubblica di San Marino. Questo evento segna una tappa fondamentale nel programma, avviato a fine gennaio, che ha visto gli studenti partecipare a una serie di seminari tenuti da esperti di fama internazionale.

La loro visita presso la nostra Repubblica ci permette di interagire direttamente con loro per comprendere le sfide specifiche e sviluppare strategie mirate per affrontarle. Durante questa settimana gli studenti saranno impegnati in attività intense e stimolanti, tra cui incontri, visite in loco e confronti. Tutto questo sarà fondamentale per il Team al fine di contestualizzare tutti i loro studi sul nostro Territorio.

San Marino, 27 maggio 2024

CS Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente