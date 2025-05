San Marino. Avvio del Cantiere di Ristrutturazione del Cinema Turismo

La Segreteria di Stato per il Territorio è lieta di comunicare alla cittadinanza l’avvio del cantiere di ristrutturazione del Cinema Turismo, un intervento atteso che mira a valorizzare questo storico spazio culturale della nostra comunità. I lavori prenderanno avvio a partire da lunedì 21 ottobre 2024.

Si informa che l’area di cantiere occuperà in parte piazza Teodoro Roosevelt e in parte via Capannaccia, comportando l’eliminazione di alcuni parcheggi. In particolare, verranno rimossi 11 parcheggi riservati ai residenti e 1 parcheggio riservato ai disabili.

Per questo la Segreteria di Stato per il Territorio comunica che: durante tutta la durata del cantiere, 4 parcheggi a pagamento in via Cella Bella e 7 parcheggi a disco orario in piazza Teodoro Roosevelt saranno riservati ai residenti. Inoltre, verrà predisposta una corretta segnaletica verticale e orizzontale per garantire la massima chiarezza e sicurezza nella viabilità.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione. Siamo certi che questi lavori porteranno a un significativo miglioramento del nostro patrimonio culturale.

Segreteria di Stato Territorio, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e rapporti con l’AASLP