San Marino. Avvio della raccolta firme per il Progetto di Legge Popolare sulla Fibromialgia

L’Associazione “La Fibromialgia a San Marino” annuncia l’avvio ufficiale della raccolta firme a sostegno del Progetto di Legge di Iniziativa Popolare “Disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia o sindrome Fibromialgica”, presentato ai sensi dell’art. 29 della legge qualificata 29 maggio 2013 n. 1.
? Obiettivo della proposta di legge
La Fibromialgia è una sindrome cronica dolorosa che colpisce una significativa parte della popolazione, soprattutto donne in età lavorativa, generando gravi ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale e lavorativa.
Il progetto di legge mira a: garantire riconoscimento ufficiale della Fibromialgia come malattia cronica e invalidante.
inserire la patologia nei livelli essenziali di assistenza.
istituire percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione presso l’Istituto Sicurezza Sociale.
avviare un Registro Nazionale della Fibromialgia per monitoraggio epidemiologico.
promuovere ricerca scientifica, formazione del personale sanitario e campagne di sensibilizzazione.
tutelare i pazienti anche nell’ambito lavorativo attraverso il riconoscimento delle limitazioni e il diritto al lavoro agile.
? Perché è importante firmare
Con questa proposta, la Repubblica di San Marino compie un passo decisivo verso il riconoscimento pieno dei diritti delle persone affette da Fibromialgia, garantendo dignità, equità nell’accesso alle cure e sostegno
socio-lavorativo.
? Come partecipare
I cittadini Sammarinesi possono sottoscrivere la proposta presso i punti di raccolta firme che saranno attivati
sul territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Associazione “La Fibromialgia a San Marino” renderà disponibili date, orari e luoghi della raccolta tramite i propri canali ufficiali.
Invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere con la propria firma questa iniziativa, per dare finalmente voce e diritti a chi da troppo tempo vive nel silenzio del dolore invisibile.
Repubblica di San Marino, 4 settembre 2025
Associazione
“La Fibromialgia a San Marino”