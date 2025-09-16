San Marino. Avviso recante invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto di bene di proprietà di Compagnia Sammarinese di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa

La Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nell’ambito delle attività di liquidazione del patrimonio societario, avvisa che il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 10.00, presso la sede della Società in Dogana (RSM) Via Consiglio dei Sessanta n. 105, si procederà all’esame delle offerte irrevocabili di acquisto dell’immobile di sua proprietà.
Informazioni sull’immobile:
• Ubicazione: Via Consiglio dei Sessanta n. 105;
• Tipologia: immobile ad uso direzionale (uffici, magazzini, laboratori ed autorimessa);
• Superficie: circa 2.290 mq. circa;
• Modalità di presentazione offerta: le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire entro il 22 ottobre 2025, secondo le modalità specificate nel Regolamento.
Gli interessati all’acquisto potranno richiedere ulteriori informazioni, fissare appuntamenti per sopralluoghi, per ricevere copia della documentazione relativa all’immobile, alla modalità di presentazione dell’offerta irrevocabile di acquisto e al Regolamento, contattando il Commissario liquidatore all’indirizzo mail commissario@csaassicurazioni.sm o al numero 3668451485.
L’aggiudicazione dell’immobile avverrà secondo criteri di massima trasparenza e parità di trattamento tra i partecipanti.
Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A.