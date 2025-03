San Marino. Bacino imbrifero, il direttore dell’AASS solleva stravaganti affermazioni sui costi superiori ai benefici. Richiesto un dibattito pubblico … di Emilio Della Balda

La stravagante affermazione da parte dell’AASS secondo la quale i costi del bacino imbrifero sono superiori ai benefici, esige un chiarimento e un dibattito.

Conquistare l’autonomia dell’acqua per uno Stato è un beneficio incommensurabile.

Non ha alcun senso lasciare andare in pianura le nostre acque per poi riportarle sul Monte con alti costi. Non ha alcun senso mettersi in mano a Ridracoli o a qualche santo della pioggia sperando che ci riforniscano dell’acqua indispensabile per il futuro del Paese.

Invece di fare proclami azzardati e improbabili, sarebbe bene che l’AASS facesse uno studio serio sulle acque di San Marino, lo rendesse pubblico e avanzasse soluzioni serie e documentate sulle quali aprire un dibattito.

L’acqua è una merce troppo importante per lasciarla alle battute estive.

Emilio Della Balda