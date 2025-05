San Marino. Badante investita sul marciapiede da autovettura. Gravi lesioni, prognosi 30 giorni

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di Capodanno a Dogana nei pressi del Centro Commerciale Atlante. Una Ford Fiesta nera con targa italiana, mentre viaggiava in direzione Dogana-Serravalle, ha perso il controllo sbandando e finendo sul marciapiede. La vettura ha travolto una badante di 62 anni che si trovava sul posto. La donna investita ha riportato gravi lesioni e, secondo le prime informazioni, la sua prognosi è stata fissata a 30 giorni.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire se si sia trattato di un errore umano, di problemi meccanici al veicolo, o di altre circostanze che hanno contribuito alla perdita di controllo dell’auto.