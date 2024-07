San Marino. Baietto Racing presente al Rally Biancoazzurro 

Al prossimo 23° Rally Biancoazzurro, in programma a San Marino il 4/5 Maggio p.v. ed organizzato dalla Scuderia San Marino, grande spiegamento di forze per il Baietto Racing, squadra corse nata a Montalcino un anno fa per volere del patron Andrea Fedolfi e che vedrà al via ben quattro vetture affidate agli equipaggi composti da Nicolò Fedolfi insieme al sammarinese Livio Ceci, poi Alessandro Fedolfi e Adriano Giannini, ma anche Ciacci Nicholas e Alex Guion e Andrea Machetti e Federico Riterini. Le vetture impiegate in questa occasione saranno tre Autobianchi A 112 Abarth ed una Peugeot 205 Rallye, abilmente gestite e preparate nella factory di Torrenieri dai tecnici Federico Gradassi, Luca Del Lama ed Ettore Bindi.

Questa gara sarà anche la prima prova della Baietto’s Cup, ideata da Nicolò Fedolfi e che decreterà a fine anno il Campione Assoluto della squadra toscana . In bocca al lupo e vinca il migliore.

L.C.