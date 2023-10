San Marino. Banca Centrale: avvio consultazione pubblica

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di aver avviato la procedura di consultazione pubblica sulla bozza di “ Regolamento in materia di Bilancio Consolidato integrativo del Regolamento n. 2016-02 e della Circolare n. 2017-03 ”.

Il provvedimento è finalizzato ad introdurre, a decorrere dall’esercizio 2024, l’obbligo per i soggetti autorizzati (con esclusione delle sole imprese di assicurazione) di predisporre e approvare, quando capogruppo, anche il bilancio consolidato, che dovrà essere redatto sulla base degli schemi e dei criteri contenuti nell’allegato regolamento.

Il regolamento, da un lato, completa il recepimento della Direttiva 86/635/CEE e dei provvedimenti ad essa collegati e, dall’altro lato, dà attuazione agli articoli 29, 30 e 53 della LISF, tenendo conto delle modifiche introdotte dall’art.3 del D.D. n. 19/2023.

La data del 1° gennaio 2024, scelta quale data di entrata in vigore, coincide, oltre che con l’inizio del nuovo esercizio sociale, anche con la data di decorrenza della nuova tassonomia delle esposizioni creditizie, recentemente introdotta in applicazione degli standard europei.

In estrema sintesi le capogruppo saranno tenute:

1 – ad approvare, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, la documentazione relativa al bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione consolidata, relazione di revisione consolidata) entro il 30 giugno successivo la chiusura dell’esercizio;

2 – a depositare presso l’Ufficio Attività Economiche, entro 30 giorni dall’approvazione, la documentazione di cui all’alinea precedente;

3 – a pubblicare sul proprio sito internet, entro 30 giorni dall’approvazione, e comunque non prima della pubblicazione del bilancio d’impresa, la documentazione di bilancio consolidato (relazione sulla gestione consolidata, schemi di bilancio redatti secondo i criteri di consolidamento, nota integrativa redatta secondo i criteri di consolidamento, relazione di revisione consolidata);

4 – a trasmettere a Banca Centrale la segnalazione di bilancio consolidata entro il 15 luglio successivo alla data di riferimento (prima trasmissione il 15 luglio 2025).

La consultazione termina il 27 novembre p.v.

Eventuali contributi alla consultazione potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:

[email protected] riportando come oggetto dell’e-mail:

“Consultazione regolamento Bilancio Consolidato”.