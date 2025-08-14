San Marino: Banca Centrale cerca nuova sede per l’Agenzia di Informazione Finanziaria, offerte entro il 19 settembre

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) ha emanato l’Invito a Offrire – Rif. IMM 13/2025 per la locazione o l’acquisto di un immobile ad uso uffici, destinato totalmente o parzialmente all’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF).

L’immobile dovrà trovarsi in uno dei Castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Fiorentino, San Marino o Serravalle e possedere i requisiti specificati nel bando.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 16:00 del 19 settembre 2025 presso la sede di BCSM (Via del Voltone, 120 – San Marino) in plico chiuso, secondo le modalità previste.

Chiarimenti possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo ctimmobile@bcsm.sm entro il 5 settembre 2025.

L’aggiudicazione è prevista entro il 28 novembre 2025.

Il testo integrale dell’Invito e il modulo di partecipazione sono disponibili su www.bcsm.sm.

Comunicato Stampa – BCSM