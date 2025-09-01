San Marino, Banca Centrale cerca personale per Servizio Amministrazione: contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha avviato la ricerca di una nuova risorsa da inserire nel proprio Servizio Amministrazione, a fronte di momentanee assenze di personale.

Il candidato selezionato si occuperà principalmente della tenuta della contabilità, della redazione del bilancio d’esercizio e della gestione del personale in materia di retribuzioni. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato, con possibilità di estensione a tempo indeterminato secondo le disposizioni di legge e le normative del contratto di lavoro per il personale Quadri, Impiegati e Ausiliari della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura, gli interessati possono consultare il sito istituzionale della Banca Centrale di San Marino, www.bcsm.sm