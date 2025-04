San Marino. Banca Centrale della Repubblica di San Marino, precisazioni su notizie di stampa

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) con riferimento ad alcune notizie apparse oggi sulla stampa locale intende precisare, a tutela del sistema bancario e finanziario, che:

– il dott. Gian Luca Belluzzi non ha mai assunto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di BCSM avendo comunicato formalmente di non accettare l’incarico per motivi personali e professionali; il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale ha continuato e continua ad essere esercitato dalla rag. Pier Angela Gasperoni senza soluzione di continuità;

– ogni considerazione espressa pubblicamente dal dott. Belluzzi in merito alla presunta instabilità di nostri istituti bancari è da ritenersi del tutto infondata.

La resilienza del sistema bancario sammarinese, oltre che asseverata periodicamente da organismi internazionali e dalle agenzie di rating, è dimostrata dal progressivo rafforzamento dei profili tecnici registrato nell’ultimo triennio, come dettagliatamente riportato nei dati pubblicati periodicamente da BCSM sul proprio sito e, da ultimo, nel Bollettino Informativo Trimestrale riferito al 31.12.2024.