San Marino. Banca Centrale: precisazione riguardo le informazioni concernenti contributi previdenziali non versati

In riferimento alle notizie di stampa apparse in data 18 luglio u.s. circa la non divulgazione da parte del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale di informazioni concernenti contributi previdenziali non versati, si sottolinea che l’art. 89 della Legge 70/2004 sancisce che “Le informazioni di qualunque tipo sul contribuente […] sono coperte da segreto d’ufficio” e che “Il Servizio di Esattoria […] è tenuto ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in suo possesso circa il debitore ed i suoi beni”.

Alla luce di quanto sopra, rimane fermo il massimo impegno del Dipartimento Esattoria nell’attività di riscossione a tutela dei contribuenti e dello Stato, nel pieno rispetto della normativa vigente.