San Marino Baseball: Big match, domani a Serravalle c’è San Marino-Parma

È il doppio impegno cola tenere banco in questo terzo weekend di campionato. Il San Marino Baseball ritrova l’avversaria dell’ultima finale Scudetto e comincia la serie di due partite proprio sul Titano. Domani, venerdì 25 aprile, allo Stadio di Serravalle, playball di gara 1 alle 20. Gara2 a Parma, originariamente in programma sabato 26, è stata spostata a domenica 27 (ore 16) per rispettare il fermo allo stop nella giornata del funerale di Papa Francesco. Ancora da calendarizzare la partita con il BSC Grosseto rinviata lunedì scorso.

“Sono forti un po’ dappertutto, a cominciare dal monte di lancio. C’è Casanova che non ha bisogno di presentazioni, ma c’è anche Kourtis che qua a San Marino conosciamo bene. Per lui il 2024 è stato un anno no, ma è un giocatore di valore e bisognerà fare attenzione. Poi Bocchi sul monte italiano ma anche un line-up solido e che può colpire con tanti uomini”

Qual’é l’obiettivo?

“In questo momento della stagione sarebbe importante non perderne due, centrando ogni tanto la doppietta e conquistando magari un pari altre volte. Non è facile centrare due vittorie in questo girone, lo si è visto subito. Per quanto riguarda il lavoro sul diamante, bisogna far bene i giochi di routine, partire dalle piccole cose. Forse siamo un po’ indietro a livello di battuta, ma questo è un discorso che può valere per tutte le squadre. L’importante è migliorare settimana dopo settimana”.