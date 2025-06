San Marino Baseball. Doppia gara con Nettuno nel weekend a Serravalle

C’è il doppio confronto con Nettuno, nel menu di questa quarta giornata di ritorno. Si gioca a Serravalle domani alle ore 20 e sabato alle ore 18 e il confronto è particolarmente importante ai fini della classifica perché la squadra laziale è distante una partita e mezzo da Celli e compagni. 12 vinte e 7 perse per San Marino, 11-9 per Nettuno, che è al terzo posto in compagnia di Bologna e Macerata. In testa c’è Parma (17-3). Dietro, staccate, Bsc Grosseto (6-13), Bbc Grosseto (6-14) e Reggio Emilia (5-15).

Doriano Bindi, la squadra è reduce dal doppio ko con Parma, con una seconda partita da 30 punti totali persa 11-19. Come valuti questa gara?

“Partita indubbiamente strana, in cui i battitori hanno dominato da una parte e dall’altra e in cui i lanciatori sono andati in difficoltà. Di positivo prendo la reazione che abbiamo avuto nel rientrare sull’11-13 da otto punti sotto”

Qual è la tua valutazione sulla classifica?

“Abbiamo tre squadre molto vicine e ancora qualche scontro diretto a disposizione, a partire da questa settimana con Nettuno. Scendiamo in campo sempre per vincere e un’eventuale doppietta vorrebbe dire tanto, ma pensiamo a una partita alla volta. Di sicuro adesso comincia un altro campionato”

Come valuti Nettuno?

“Squadra forte che sta disputando un ottimo campionato. Bisognerà giocare bene per vincere, perché davanti ci troveremo una formazione che può arrivare tra le prime quattro e ci sta provando. Nettuno ha un line-up pericoloso (Annunziata 324, Mascai 318) e un Benelli che sta lanciando molto bene. È, in generale, una squadra con diversi punti di forza a cui fare attenzione”

Quale credi che sia la ricetta per la tua squadra?

“Restare concentrati dall’inizio alla fine. Entriamo in una fase di partite parecchio importanti e bisogna giocare come se fossimo già ai playoff. Duri e con grande voglia di vincere”

San Marino Baseball