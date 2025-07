San Marino Baseball. Doppia partita a Serravalle col BBC Grosseto

L’avversario del penultimo weekend di regular season è il BBC Grosseto, che arriverà a Serravalle per due partite che si giocheranno domani, venerdì 11 luglio (ore 20) e dopodomani, sabato 12 (ore 16).

Doriano Bindi, come affronterete queste gare?

“Cercando di conquistare il secondo posto. Ce l’abbiamo alla portata, ma serve ancora un passo: o due vittorie nostre, o una vittoria nostra e una sconfitta di Macerata. In ogni caso, si scende in campo sempre per vincere, ci mancherebbe. Prima conquistiamo questo primo traguardo, meglio è”

Come sta la squadra?

“Abbastanza bene. Batista è completamente ristabilito, mentre Helder non è ancora del tutto a posto. I lanciatori italiani? Dispiace per Civit e Luca Di Raffaele, che per diversi motivi nelle scorse settimane non hanno potuto lanciare. Abbiamo fatto live bp. Con la pioggia si può far poco”

In questo fine settimana avrete di fronte il Bbc Grosseto, che tipo di squadra ti aspetti di trovare?

“Una formazione di valore, che non dobbiamo sottovalutare al di là di quello che può dire la classifica. Conosciamo bene diversi loro giocatori, come ad esempio Nicola e Giovanni Garbella. Sappiamo che saranno un avversario tosto, servirà la massima concentrazione”

