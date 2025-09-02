San Marino Baseball. Italian Baseball Series al via. Il programma e le interviste

Scatta domani la serie finale tra San Marino e Parma, l’Italian Baseball Series edizione 2025. Gara1 e gara2 si giocano mercoledì 3 e giovedì 4 a Serravalle (ore 20.30). Gara3 è in programma al Nino Cavalli di Parma lunedì 8 alle 20, mentre l’eventuale quarta e poi la quinta partita sono in calendario per martedì 9 e mercoledì 10.

GARA1

Torna MusicBall

Il San Marino Baseball annuncia con orgoglio che, in occasione della prima partita della serie finale di campionato contro il Parma, ci sarà un ospite speciale per allietare il pre-partita: Fabry di FUNKY GALLO dalle 19:00!

Ingresso libero fino alle 19:30, venite a godervi la musica e chi sarà entrato vedrà anche il baseball!

Chi c’è, c’è… altrimenti di seguito (19:31) l’ingresso sarà di 15€ (intero) e 5€ (ridotto).

INTERVISTA A DORIANO BINDI

Doriano, sei ormai abituato alla vigilia di una finale scudetto. Le sensazioni sono le stesse di sempre?

“Ogni finale fa storia a sé e l’emozione è sempre alta. È un appuntamento importante, il più importante della nostra stagione sportiva”

Di fronte due tra le squadre favorite per il titolo a inizio stagione come San Marino e Parma. Che percorso è stato?

“È vero che si tratta di due delle favorite, ma la finale va sempre guadagnata e le sorprese possono essere all’ordine del giorno, soprattutto da un certo punto della competizione in poi. Bisogna esser bravi a restare concentrati e giocare con costanza, guadagnandosi l’Italian Baseball Series”

Qual è il tuo giudizio su Parma?

“Squadra molto forte, si sa. Fanno tutto bene, dal battere al lanciare, fino al correre sulle basi. I nostri avversari esprimono baseball di alto livello in tutti i settori del campo”

Quale sarà la chiave di questa finale?

“Prima di tutto giocare bene in difesa, senza sprecare. Non si possono regalare out agli avversari in un contesto del genere, diventa molto pericoloso. In attacco bisogna essere bravi ad aggiustarsi sui lanci dei loro pitcher, capire cosa fare contro un determinato lanciatore”

La rotazione è già stata decisa?

“In gara1 andremo con Paricaguan e in gara2 con Palumbo, poi verificheremo col passare delle partite. Parma? Staremo a vedere, ma nella prima mi aspetto Casanova. Un ottimo lanciatore, con le sue sinker e le splitter che possono fare molto male. Bisogna aspettare il lancio giusto e approfittare di eventuali errori. Siamo pronti, la finale è vicina”

INTERVISTA A LUCA DI RAFFAELE

Buongiorno, Luca. Mi racconti cosa si prova a chiudere una semifinale come quella con Bologna?

“Sono sensazioni molto belle. Ogni volta che puoi aiutare la squadra e contribuire in una partita importante sono belle sensazioni. Soprattutto in una semifinale come quella con Bologna!”

Come valuti la tua gara4? Solo una valida concessa in quattro inning nel contesto di un match in cui tutti battevano tanto…

“Me ne sono reso conto solo a fine partita. Mentre lanciavo non ci pensavo. Di sicuro sono molto contento di come ho lanciato in questo periodo. Con Bologna non è mai facile, loro sono sempre una squadra intelligente, molto bene allenata e che fa buoni turni”

Come arrivate alla finale? Con quali sensazioni?

“Di sicuro il morale è molto alto dopo gara3 e gara4 con Bologna. Siamo molto fiduciosi, ma comunque con Parma si riparte da 0-0”

Qual è la chiave per battere Parma?

“Non saprei. Forse noi siamo più lunghi nel monte dello straniero. Penso che, se riuscissimo a vincere una partita del lanciatore italiano, avremmo veramente una buona chance per portare a casa la serie. Però staremo a vedere”

INTERVISTA A LORENZO DI RAFFAELE

Buongiorno, Lorenzo. Ci racconti le sensazioni dell’ultima partita con Bologna? Soprattutto quelle successive al primo e al secondo fuoricampo…

“Sinceramente dopo il primo, mentre stavo girando le basi, stavo pensando che la partita sarebbe stata ancora lunga. Era solo il quarto inning e l’idea era che non ci fosse ancora molto da festeggiare. Il secondo forse me lo sono goduto un po’ di più, era il settimo inning e ha esteso il nostro vantaggio a quattro punti. L’unica cosa che pensavo in quei momenti è che era bella contribuire e dare una mano alla squadra. Poi tutti i miei compagni si sono caricati un sacco, è stato un bel momento”

Avete battuto tanto nelle ultime partite, è stata quella la chiave della vittoria in semifinale?

“Sì, abbiamo battuto tanto e sicuramente quella è stata la chiave della vittoria nelle ultime due partite di semifinale. Va anche detto che i nostri pitcher hanno sempre lanciato bene, non solo in semifinale, ma durante tutta la stagione, e grazie a loro sappiamo che una chance di vincere la partita ce l’abbiamo sempre. Specialmente quando l’attacco non produce così tanto”

Cosa ti aspetti dalla serie con Parma?

“Mi aspetto una serie equilibrata. Reputo Parma un’ottima squadra, hanno diversi punti di forza e possono batterti in tanti modi: sia con l’attacco e sia col monte di lancio, specialmente quello italiano”

Cosa bisogna fare per provare a vincere?

“Sicuramente se giochiamo come in semifinale abbiamo delle buone possibilità, ma io prevedo una serie un po’ più equilibrata. I fuoricampo sono sempre belli, però per vincere queste partite dovremo giocare bene in difesa e fare tutte le piccole cose in attacco senza regalare niente agli avversari”

