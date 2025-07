SAN MARINO BASEBALL – PALFINGER REGGIO EMILIA 2-0. La cronaca della vittoria

GARA2, SAN MARINO – REGGIO 2-0 (5°)

Dopo il rinvio per campo impraticabile di ieri, a Serravalle si è giocata gara2 tra San Marino e Reggio, col finale di 2-0 per Celli e compagni. La gara è stata interrotta al 5° inning, dopo l’attacco emiliano, per un violento acquazzone che ha di nuovo colpito la zona, e poi è stata definitivamente archiviata col risultato di 2-0. Il lanciatore vincente è Palumbo, che ha concesso un solo arrivo in base. Perdente Zanchi. 2/2 con un doppio per Oscar Angulo, 1/2 con un doppio, un punto battuto a casa e un punto segnato per Federico Celli.

LA CRONACA Palumbo è decisamente in spolvero sul monte di lancio, tanto che l’unica volta di Reggio in prima si materializzerà al 4° inning, con la base ball a Edgar Rodriguez. L’attacco sammarinese si sblocca al 2°. Apre Angulo con un doppio, lo seguono Diaz col singolo e Celli con la volata di sacrificio dell’1-0. Pieternella è eliminato al piatto, ma Servidei e Di Fabio si giocano buoni turni e guadagnano la base ball. Con i cuscini carichi, Marlin non riesce a toccare valido e l’inning si chiude.

Al 3° altra opportunità, ma anche sprechi. Batista comincia con la base ball, ma è eliminato in terza sul successivo singolo di Proctor. Angulo centra un’altra valida, seguita però dalla rimbalzante in doppio gioco di Diaz. Al 4° Celli apre col doppio, è in terza sulla volata di Pieternella e va a segnare il 2-0 sulla rimbalzante di Servidei, sulla quale la difesa non riesce a completare l’out a casa.

Il quinto attacco reggiano vede Tejada eliminato al piatto, Robles out al volo da Marlin e la volata insidiosa di Barbet catturata al volo da Pieternella. La partita viene interrotta per le avverse condizioni meteo e non sarà più ripresa. San Marino vince 2-0.

SAN MARINO BASEBALL – PALFINGER REGGIO EMILIA 2-0

REGGIO: Saenz ec (0/2), Alfinito ss (0/2), E. Rodriguez ed (0/1), M. Rodriguez 1b (0/2), Tejada r (0/2), Robles dh (0/2), Barbet 3b (0/2), Dentoni es (0/1), Ceriali 2b (0/1).

SAN MARINO: Marlin ss (0/3), Batista dh (0/1), Proctor r (1/2), Angulo 2b (2/2), Diaz 1b (1/2), Celli ec (1/2), Pieternella ed (0/2), Servidei 3b (0/1), Di Fabio es (0/1).

REGGIO: 000 00 = 0 bv 0 e 1

SAN MARINO: 010 10X = 2 bv 5 e 0

LANCIATORI: Zanchi (L) rl 4, bvc 5, bb 3, so 1, pgl 2; Palumbo (W) rl 5, bvc 0, bb 1, so 6, pgl 0.

NOTE: doppi di Angulo e Celli.