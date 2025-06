San Marino Baseball, partenza col botto: in Gara 1 messo KO il Nettuno

Esordio perfetto per il San Marino Baseball nel weekend contro il Nettuno: al “Diamante” di Serravalle finisce 3-0 per i Titani, grazie a una prestazione solida sul monte e una prova offensiva concreta, con 11 valide e due fuoricampo che hanno spaccato in due la partita.

Un match dominato fin dall’inizio, con il primo punto già al 1° inning grazie a un doppio di Angulo dopo il singolo di Proctor, che ha portato subito in vantaggio la squadra di casa. Una spinta iniziale poi consolidata nel cuore della gara con due legnate da applausi: Marlin ha colpito al 6°, Diaz ha replicato al 7° con un altro solo-homer, blindando un successo mai davvero in discussione.

Lage show sul monte, Mendez chiude i conti

Tra i protagonisti assoluti c’è Lage, autore di una prestazione dominante sul monte con sei inning senza punti subiti, appena due valide concesse e ben otto strikeout. Dopo di lui, Leal ha gestito il settimo e l’ottavo inning (pur con qualche incertezza), mentre Mendez ha chiuso con autorità il nono, senza permettere alcuna chance agli ospiti.

Dall’altra parte, il lineup del Nettuno non è mai riuscito a entrare davvero in partita, raccogliendo solo tre valide nell’arco dei nove inning e chiudendo con zero punti segnati, a fronte di una difesa sammarinese impeccabile.

“Ottimo lavoro sul monte e produttività in attacco”

Grande la soddisfazione nello staff tecnico dei Titani, che in una nota esprime così il proprio commento post-partita: “Bella e convincente vittoria: ottimo lavoro sul monte da parte di tutti i pitcher e produttività costante in attacco. Il gruppo ha costruito tante occasioni e ha sfruttato al meglio i momenti decisivi”.

La serie prosegue con le prossime sfide del weekend: San Marino parte dunque col piede giusto e guarda avanti con fiducia.

San Marino 3 – Nettuno 0