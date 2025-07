San Marino Baseball. Penultimo weekend di regular season, gara 1 vince il Grosseto

Finisce con un ko, la prima partita di questo penultimo weekend di regular season col BBC Grosseto. Un punto immediato, per i maremmani, e poi tanti zeri sul tabellone per entrambe le squadre. È dunque 0-1, con lanciatore vincente Gomez, perdente Lage e salvezza per Laurencio.

LA CRONACA Come si diceva, si decide tutto nei primi dieci minuti. Il BBC Grosseto comincia il primo attacco con due eliminazioni, poi ecco il singolo di Profar e soprattutto il doppio a sinistra di Martini, che scavalca di poco Pieternella e consente al compagno di squadra di correre a casa per segnare il vantaggio. Pare l’inizio di una partita da fuochi d’artificio invece non si segnerà più, coi lanciatori ad avere la meglio.

San Marino mette un uomo in base al 1° e al 3°, ma sono due basi ball e per la prima valida bisogna aspettare il 5° inning, col doppio in apertura di Celli. Le basi sono vuote e l’occasione è ghiotta, ma il bunt di Pieternella produce un’eliminazione al volo e sulla volata successiva si materializza un doppio gioco.

L’attacco del BBC, intanto, dopo averci provato al 2° (un singolo e una base ma in mezzo un doppio gioco), è preda dei lanci di Lage, che tra 3° e 5° infila nove eliminazioni su dieci uomini affrontati.

Al 6° altra occasione per San Marino. La base a Batista, con un out, induce il manager ospite, Carlo Del Santo, al cambio sul monte. Entra Laurencio, che viene subito colpito dal singolo di Marlin. Corridori agli angoli e un out, ma è un’altra occasione d’oro non sfruttata, perché Proctor e Angulo sono eliminati al piatto.

Al 9° l’ultimo tentativo. Marlin comincia con un singolo, Proctor è eliminato al volo ma Angulo tiene vivo il match con un’altra valida. Una buona opportunità, ma questa volta sono Diaz e Celli a essere messi strikeout. Finisce 0-1, vince il BBC.

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 0-1

BBC: G. Garbella ec (1/4), Vaglio 2b (0/3), Profar 1b (1/4), Martini 3b (2/3), Deotto ed (0/4), Herrera ss (1/3), Exposito r (0/4), Cinelli dh (0/2), Chelli es (0/3).

SAN MARINO: Batista ed (0/2), Marlin ss (2/4), Proctor r (0/3), Angulo 2b (1/4), Diaz 1b (0/4), Celli ec (1/4), Pieternella es (0/3), Servidei dh (0/3), Di Fabio 3b (0/3).

BBC: 100 000 000 = 1 bv 5 e 0

SAN MARINO: 000 000 000 = 0 bv 4 e 0

LANCIATORI: Gomez (W) rl 5.1, bvc 1, bb 3, so 1, pgl 0; Laurencio (S) rl 3.2, bvc 3, bb 0, so 6, pgl 0; Lage (L) rl 5, bvc 3, bb 2, so 6, pgl 1; Leal (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 0.

NOTE: doppi di Martini e Celli.