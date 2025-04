San Marino Baseball rimonta e vince contro Bologna: riconquista la vetta della classifica

San Marino ha vinto gara3 in rimonta contro Bologna con un punteggio di 5-3, ritrovando così la vetta della classifica. Ora è appaiata in testa alla Fortitudo e a Parma con 18 vittorie e 9 sconfitte. Nell’ultimo turno della regular season, San Marino affronterà Parma. La vittoria al “Gianni Falchi” è maturata grazie ai 3 punti del 6° inning e a una buona chiusura sul monte di Quevedo (vincente) e Kourtis (salvezza). San Marino ha totalizzato 10 valide contro le 8 di Bologna, con Alvarez e Diaz che hanno ottenuto 2 valide ciascuno. Bologna ha segnato punti già nel 1° attacco grazie alle valide consecutive di Agretti (singolo), Paolini (doppio dell’1-0) e Helder (singolo), seguite dalla volata di sacrificio di Martina per il 2-0. San Marino si è salvato nella parte bassa del 2° inning, con basi piene ma un doppio gioco su Agretti a chiudere, e ha segnato un punto al 3° con la base a Di Fabio, il singolo di Tromp e quello di Angulo, portandosi sull’1-2. La partita è stata un continuo batti e ribatti, con la Fortitudo che si è portata sul 3-1 nella parte bassa del 3° inning grazie alla volata di sacrificio di Gamberini, e San Marino che è tornato sotto al 4° con le valide di Diaz e Lopez, raggiungendo il 2-3. Con Quevedo che ha giocato bene come rilievo, San Marino ha trovato l’inning della svolta al 6°. Diaz ha ottenuto un bel singolo al centro su Robles e, grazie al bunt valido di Pieternella e a un paio di errori difensivi, ha segnato il 3-3, con Pieternella che è arrivato in terza. Sulla rimbalzante secca verso la terza di Lopez, il tiro in prima non è stato preciso e il giocatore è salvo. Con uomini agli angoli, la valida in campo opposto di Di Fabio ha portato il punteggio sul 4-3 e la battuta in doppio gioco di Ferrini ha fatto entrare il 5-3. Questo vantaggio è risultato decisivo, con Kourtis che tra il 6° e il 7° inning non ha concesso punti. San Marino ha quindi vinto, tornando in testa alla classifica assieme a Bologna e Parma. La formazione di San Marino includeva Ferrini (1/4), Tromp (1/4), Angulo (1/4), Alvarez (2/3), Celli (0/4), Diaz (2/3), Pieternella (1/3), Lopez (1/3) e Di Fabio (1/2). Per Bologna hanno giocato Agretti (2/4), Paolini (1/4), Helder (2/3), Martina (1/3), Gamberini (0/3), Borghi (0/1), Dobboletta (1/2), Fernandez (0/2) e Bertossi (1/2). I lanciatori per San Marino sono stati De Leon (3 inning, 6 valide concesse, 3 basi su ball, 0 strikeout, 3 punti guadagnati), Quevedo (2 inning, 1 valida, 0 basi su ball, 3 strikeout, 0 punti guadagnati, vincente), Kourtis (2 inning, 1 valida, 2 basi su ball, 1 strikeout, 0 punti guadagnati, salvezza). Per Bologna hanno lanciato Civit San Martin (3.1 inning, 6 valide, 2 basi su ball, 3 strikeout, 2 punti guadagnati), Robles (2.2 inning, 4 valide, 0 basi su ball, 2 strikeout, 0 punti guadagnati, perdente) e Andretta (1 inning, 0 valide, 0 basi su ball, 1 strikeout, 0 punti guadagnati). Doppi per Paolini e Dobboletta.