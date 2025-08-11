    • San Marino Baseball sfida Grosseto nei quarti: Bindi carica la squadra, “Vinciamo Gara1 e cambiamo la cabala”

    Chris Proctor HR

    Tornano i playoff e per il San Marino Baseball l’ostacolo si chiama Bbc Grosseto.

    Da testa di serie numero 2 contro la 7, Celli e compagni hanno il vantaggio dell’eventuale Gara5 in casa, ma la serie parte in trasferta.

    Le date:

    • Gara1: Martedì 12 agosto, ore 20.30, stadio Jannella di Grosseto
    • Gara2: Mercoledì 13 agosto, ore 20.30, sempre allo Jannella
    • Gara3: Domenica 17 agosto, ore 20.00, stadio di Serravalle
    • Eventuale Gara4: Lunedì 18 agosto
    • Eventuale Gara5: Martedì 19 agosto, sempre a Serravalle

    Bindi ottimista: “Helder c’è, Paricaguan da testare”

    Il manager Doriano Bindi non nasconde fiducia:

    Bene, ci siamo allenati e abbiamo giocato l’amichevole coi Falcons. Helder ha recuperato e può giocare. Paricaguan? Buon lanciatore, molto controllato. Ora lo vedremo all’opera contro il Bbc”.

    Il San Marino ritrova anche Marlin, reduce da un Europeo Under 23 stellare con l’Olanda: media battuta 619 (13 valide su 21 turni) e 10 punti battuti a casa.

    Occhio a Martini, la bestia nera

    Il bilancio stagionale contro Grosseto è di due vinte e due perse, ma i maremmani hanno sempre vinto la prima gara.

    Il battitore più pericoloso? Ce ne sono tanti, ma dico Martini: 324 di media in regular season, 5/10 negli ottavi, e contro di noi 8/15 in quattro partite. La soluzione? Ogni battitore ha un punto debole, bisogna trovarlo ed eseguire bene. Non è facile. In generale bisogna stare attenti a tutto il Grosseto, ma vogliamo girare la cabala”.

    La chiave della serie secondo Bindi

    Gara1 è importante, anche se non decisiva. Portarla a casa ci darebbe una grossa mano. Dobbiamo fare una buona difesa e sfruttare le occasioni in attacco, senza lasciare corridori in base. Bisogna battere nel momento giusto”.

    Le rotazioni saranno decise solo dopo l’ultima seduta di allenamento.

    •