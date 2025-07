San Marino batte due volte Milano e nei quarti troverà il BBC Grosseto

Il San Marino Baseball vince 14-2 e 23-0 con il Milano Baseball 1946, qualificandosi così per i quarti di finale dove troverà il Bbc Grosseto. La serie comincerà in Maremma con gara1 del 12 e gara2 del 13 agosto. Gara3 si giocherà a Serravalle domenica 17, con eventuale quarta e quinta partita sempre in Repubblica il 18 e il 19.

GARA1

Il primo match con Milano, interrotto sul 3-2 per Celli e compagni a metà 5° (ospiti avanti col fuoricampo da due di Garavaglia al 4°, San Marino a ribaltarla con cinque valide), è ripreso nella giornata di oggi.

L’attacco di casa segna immediatamente e dilata il vantaggio. Marlin e Proctor cominciano con due valide, Celli è passato intenzionalmente in prima e, sulla battuta di Pieternella, entrano due punti per il 5-2. Sul monte Leal è intoccabile e la squadra ha modo di indirizzarla definitivamente con un big inning, il 7°, da sei punti. Iniziano ancora Marlin e Proctor, questa volta con due doppi che valgono il 6-2, poi ecco l’errore su Angulo e il singolo di Pieternella per il 7-2. Con due in base, Diaz spara fuori dalle recinzioni il fuoricampo che vale il 10-2. La ripresa prosegue con Servidei colpito e Batista che trova il singolo dell’11-2.

Non è finito qui il pomeriggio stellare di Diaz perché nella ripresa successiva, l’ottava, ecco un altro fuoricampo, di nuovo da tre punti, per il definitivo 14-2. Al 9° Mendez chiude in scioltezza, è vittoria per San Marino.

SAN MARINO BASEBALL – MILANO 1946 14-2

MILANO: Capellano ss (1/4), Fraschetti r (0/1), A. Pasotto (Sanguedolce 1/1) ed (2/3), Calasso 1b (0/4), Torrellas dh (1/4), Garavaglia 3b (1/3), M. Pasotto (Lo Monaco 0/1) es (0/1), Ambrosioni 2b (0/4), Fraulini ec (0/4).

SAN MARINO: Batista ed (1/6), Marlin ss (3/5), Proctor r (4/5), Angulo 2b (1/5), Celli ec (0/4), Pieternella es (2/4), Diaz 1b (3/5), Servidei dh (1/3), Di Fabio 3b (1/4).

MILANO: 000 200 000 = 2 bv 6 e 3

SAN MARINO: 000 320 63X = 14 bv 16 e 0

LANCIATORI: Perez (L) rl 6, bvc 11, bb 2, so 5, pgl 6; Persico (r) rl 2, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 6; Lage (i) rl 4, bvc 4, bb 3, so 2, pgl 2; Leal (W) rl 3, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Garavaglia (2p. al 4°) e Diaz (3p. al 7° e 3p. all’8°); doppi di Marlin, Di Fabio e Proctor (2).

GARA2

L’attacco batte 24 valide e l’eccellente lavoro dello staff di lanciatori permette a Milano di centrarne solo 2, con Andrea e Samuele Pasotto. È in questi due numeri che trova la sua sintesi una gara2 in cui San Marino ha pestato il piatto di casa base con grande continuità e che ha finito per vincere 23-0.

Al 1°, con due in base, un errore sulla battuta di Angulo significa 1-0, mentre il successivo fuoricampo di Federico Celli vuol dire 3-0. Al 2° arriva un altro punto e questa volta, dopo i singoli di Di Fabio e Lorenzo Di Raffaele, è una volata di Marlin a generarlo (4-0).

Poi ecco il big inning da otto punti. Angulo, Celli e Pieternella cominciano con tre doppi (6-0), poi arrivano in serie il singolo di Diaz (7-0) e quelli di Di Fabio, Batista (8-0) e Marlin a riempire le basi. È la volta di Chris Proctor, che centra un gran fuoricampo, un grande slam che porta il punteggio sul 12-0.

La gara è ben indirizzata, coi ragazzi che non segnano al 4° ma riprendono a farlo al 5° con i punti battuti a casa da Angulo (13-0) e Diaz (14-0). Al 6° altre tre segnature: doppio di Lorenzo Di Raffaele, base a Batista, singoli di Marlin (15-0) e di Servidei (16-0), poi lancio pazzo a basi piene per il 17-0.

Al 7° arrivano altri sei punti. Comincia Lorenzo Di Raffaele con una valida, poi errore su Batista, singolo di Marlin (18-0), base a Proctor, lancio pazzo (19-0), volata di sacrificio di Servidei (20-0), singolo di Celli (21-0), Romito colpito e doppio di Diaz (23-0).

Dopo la buona prova di Palumbo, sul monte salgono con prestazioni altrettanto convincenti Civit e Luca Di Raffaele, con quest’ultimo a chiudere con tre strikeout al 9°. Finisce 23-0.

SAN MARINO BASEBALL – MILANO BASEBALL 1946 23-0

MILANO: Varalda (Lo Monaco 0/1) l/dh (0/3), Bancora 2b/3b (0/4), A. Pasotto es (1/3), Calasso 1b (0/3), Torrellas (Broggi 0/1) r (0/2), Garavaglia (Capellano ss) 3b (0/3), Sanguedolce ed (0/3), S. Pasotto ss/2b (1/3), Fraulini ec (0/3).

SAN MARINO: Batista ed (1/6), Marlin ss (4/5), Proctor r (2/5), Angulo (Servidei 1/1) 2b (2/4), Celli ec (3/6), Pieternella (Romito) es (3/4), Diaz 1b (3/5), Di Fabio 3b (2/6), Lo. Di Raffaele dh (3/6).

MILANO: 000 000 000 = 0 bv 2 e 3

SAN MARINO: 318 023 60X = 23 bv 24 e 0

LANCIATORI: Varalda (L) rl 2, bvc 9, bb 1, so 1, pgl 7; Arcila (r) rl 3.2, bvc 11, bb 2, so 5, pgl 8; Morillo (r) rl 1.1, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 1; Ambrosioni (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Palumbo (W) rl 6, bvc 2, bb 0, so 10, pgl 0; Civit (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Lu. Di Raffaele (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

