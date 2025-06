San Marino. BCSM: precisazioni su notizie di stampa in merito a FWU Life Insurance Lux  

Con riferimento alle recenti notizie di stampa e alle preoccupazioni espresse anche in sede istituzionale relative a FWU Life Insurance Lux, BCSM intende chiarire che è stata svolta regolarmente l’attività di vigilanza su tale compagnia, autorizzata ad operare a San Marino in data 26 aprile 2023 e conseguentemente iscritta nell’“Elenco delle imprese assicurative estere” di cui all’art. 31 del Reg. 2007-02. Alla data di iscrizione l’autorità di vigilanza lussemburghese aveva infatti attestato il rispetto dei requisiti di solvibilità e non emergevano elementi pregiudizievoli.

Successivamente, BCSM ha fornito sul proprio sito web pubblica informativa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo assicurativo e delle deliberazioni assunte anche dalle competenti Autorità di vigilanza estere, precisando – in calce al citato Elenco – che, a partire dal 3 luglio 2024, non era comunque più possibile sottoscrivere nuovi contratti.

Nel periodo compreso tra aprile 2023 e luglio 2024, nel territorio della Repubblica sono state distribuite unicamente n. 2 polizze per un valore complessivo di 10.000 euro.

Con l’entrata in vigore del Reg. 2024-02 l’“Elenco delle imprese assicurative estere” è stato abrogato e le imprese ivi iscritte, in data 19 settembre 2024, sono automaticamente confluite, ai sensi dell’art. 83 del citato Regolamento 2024-02, nel “Registro dei Soggetti Autorizzati” di cui all’articolo 11 della LISF. Pertanto, nei confronti di FWU l’iscrizione nel Registro costituiva una mera traslazione di dati presenti nel citato Elenco.

A tutela della clientela, nella fase transitoria precedente alla procedura di liquidazione coatta, si è comunque ritenuto opportuno lasciare evidenza nel suddetto registro sia dello stato di crisi della compagnia che i riferimenti del commissario liquidatore, al quale potersi rivolgere in caso di necessità.

In data 27 maggio 2025 l’impresa è stata infine cancellata dal “Registro dei soggetti autorizzati” in ragione del provvedimento di liquidazione adottato dal Tribunale del Lussemburgo.

