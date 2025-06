San Marino, Borgo Maggiore: da venerdì 6 giugno modifiche alla viabilità per il Campionato Mondiale di Trial. Ecco le strade chiuse

In vista del “Campionato Mondiale Trial GP 2025”, che si terrà nel Castello di Borgo Maggiore, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino ha disposto la chiusura al traffico di Strada della Baldasserona, compresi i parcheggi, nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. Il divieto, che include anche la sosta, sarà in vigore dalle ore 00:00 alle 24:00 di ciascuna giornata.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Federazione Sammarinese Motociclistica e in conformità alle indicazioni della Polizia Civile, è stato comunicato tramite l’Ordinanza n. 88/2025, firmata dal Segretario di Stato F.to Andrea Belluzzi il 30 maggio 2025. La misura mira a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento sportivo internazionale.