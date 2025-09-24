San Marino. Bradipoteatar: entusiasmo del pubblico al Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman. Dal 29 settembre al via i corsi della Scuola di Teatro e Danza Creativa

Bradipoteatar comunica con grande emozione che sta terminando la tournée all’estero che ha visto rappresentare numerose repliche nella prestigiosa cornice del Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman. Il pubblico ha reagito con tanto entusiasmo sia agli spettacoli, recitati in lingua inglese, sia ai workshop ed educational tenuti dalla Compagnia. Stiamo così ricaricando di grande energia positiva le batterie, per ripartire alla grande con i nostri corsi della Scuola di Teatro e Danza Creativa, che prenderanno l’avvio da settimana prossima, nelle sedi di Murata e Serravalle. Dal 29 settembre, come da calendario sul sito www.bradipoteatar.com ripartono tutti i Corsi, con le prime lezioni di prova gratuita. Per maggiori info, manda il messaggio Whatsapp al 335.7339768

Comunicato stampa – Bradipoteatar