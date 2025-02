San Marino. Bradipoteatar torna a Serravalle! Domenica 11 Febbraio va in scena lo spettacolo “Casa per Caso”!

La stagione teatrale 2023 – 2024 della Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership del Negozio Chicco di San Marino, riprende con uno spettacolo della rassegna “piccoli sguardi” dedicata ai bambini. Domenica 11 febbraio 2024 alle ore 16.30, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Casa per Caso”; uno spettacolo portato dalla compagnia sammarinese “Bradipoteatar”. Una grande tempesta lascia il protagonista Caso senza casa. La cerca di qua e di là, ma la casa non si trova. Sarà con l’aiuto dei suoi amici che infine riuscirà a costruirne una nuova. Clara, un’eccentrica rana che fa il personal trainer, cerca di aiutarlo, ma costruisce uno stagno. Bellissimo, ma pur sempre uno stagno, dove Caso non può proprio vivere… non è mica una rana! Poi arriva Betta, una coniglietta un po’ riservata, ha paura anche di avere paura; prende coraggio e tenta di aiutare Caso, i loro tentativi sono poco utili ma molto divertenti. Infine Caso viene aiutato dalla ragazzina Pina. Insieme raccolgono tutti i suggerimenti ricevuti, costruiscono diverse case bizzarre e divertenti, provano, riprovano, sbagliano e alla fine imparano costruendo una casa strana ma accogliente e colorata, perché sbagliando s’impara, ma delle volte… sbagliando s’inventa! Questo spettacolo è una divertente messinscena che utilizzando il divertimento e il gusto per le situazioni inusuali, introduce alla possibilità di utilizzare l’Errore come una delle vie per l’apprendimento in maniera creativa. Data l’occasione carnevalesca, a fine spettacolo verrà offerta una merenda per tutti i bambini e chi si presenterà in maschera, avrà diritto al biglietto ridotto. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello. serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 9€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 6€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione per i gruppi (4 persone o più) che pagano tutti il biglietto ridotto. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm. Vi aspettiamo numerosi!