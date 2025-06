SAN MARINO – BSC GROSSETO INTERROTTA AL 3° SUL PUNTEGGIO DI 10-0

Vale la pena rimanere sulla cronaca. Per tre inning è esistita una partita e ve la raccontiamo. Dal primo uomo in battuta fino all’ultimo, Angulo, il cui singolo a sinistra ha posto il sigillo sul match. Dragoni, esterno sinistro, dopo l’azione non è stato più in grado di continuare e la partita è stata fermata per mancanza di possibili sostituti sulla panchina ospite.

Gara iniziata, al 1°, con Palumbo che subisce un singolo da parte di Aloma, ma poi controlla bene e chiude la ripresa senza danni. Nella parte bassa San Marino passa in vantaggio. Con due out e le basi vuote, Proctor guadagna una base ball e Angulo piazza il doppio del vantaggio. Anche Diaz è in prima dopo quattro ball e, dopo di lui, Ortwin Pieternella batte un fuoricampo a sinistra che vale tre e porta la squadra in vantaggio 4-0. Servidei (doppio) e Di Fabio (base) tengono vivo l’inning, ma poco dopo arriva il terzo out.

Piccinelli comincia il secondo attacco del Bsc con un singolo ed è in seconda su balk, ma anche questa volta Palumbo chiude senza concedere ulteriori avanzamenti. Dopo le basi ball a Marlin e Proctor, Grosseto sostituisce il partente Di Pietro con Rinaldi. Angulo trova la volata del 5-0, poi il rilievo chiude col terzo out.

Anche nel 3° inning gli ospiti mettono un uomo in base (singolo di Luciani), ma subito dopo la difesa confeziona un bel doppio gioco per seconda e terza eliminazione.

Il terzo attacco sammarinese è anche l’ultimo della partita. Pieternella è eliminato al volo, ma Servidei e Di Fabio raggiungono la base dopo quattro ball. La valida in mezzo di Lorenzo Di Raffaele significa 6-0, con Celli subito dopo in prima per base ball e Marlin a colpire il doppio dell’8-0.

Grosseto sostituisce Rinaldi sul monte con Luciani, fin lì seconda base, in seconda va Piccinelli e all’esterno sinistro l’ex designato, Dragoni. La valida successiva di Proctor porta a casa nono e decimo punto sammarinese, mentre il singolo di Angulo genera una situazione di uomini agli angoli.

Grosseto non può proseguire, è l’ultima giocata della partita.

Il tabellino fino al 3° inning

SAN MARINO BASEBALL – BIG MAT BSC GROSSETO 10-0

BSC: Luciani 2b/l (1/2), Sellaroli ss (0/2), Aloma 3b (1/1), Lopez ec (0/1), Piccinelli es/2b (1/1), Orlandini r (0/1), Attriti 1b (0/1), Risico ed (0/1), Dragoni dh/es (0/1).

SAN MARINO: Celli ec (0/2), Marlin ss (1/2), Proctor r (1/1), Angulo 2b (2/2), Diaz 1b (0/1), Pieternella ed (1/2), Servidei 3b (1/1), Di Fabio es (0/0), Lo. Di Raffaele dh (1/2).

BSC: 000 = 0 bv 3 e 0

SAN MARINO: 415 = 10 bv 7 e 0

LANCIATORI: Di Pietro rl 1.1, bvc 3, bb 5, so 1, pgl 5; Rinaldi rl 1, bvc 2, bb 3, so 0, pgl 5; Luciani rl 0.0, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0; Palumbo rl 3, bvc 3, bb 0, so 5, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (3p. al 1°); doppi di Marlin, Angulo e Servidei.