San Marino. BUONI RISULTATI PER LA SOCIETA’ SPORTIVA GINNASTICA SAN MARINO AI CAMPIONATI NAZIONALI SILVER FGI 

Appuntamento obbligato, per le atlete del settore Silver della Società Sportiva Ginnastica San Marino, quello dei Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica che si sono svolti a Rimini.

Numerose le atlete schierate dalla società del Titano nelle varie giornate di gara, seguite dalle tecniche Lucia Castiglioni, Monica Leardini e Giulia Cecchetti.

A rompere il ghiaccio sono state Noemi Pelliccioni, Gaia Corbelli, Lucia Frisoni, Noa Delvecchio e Vittoria Toscano.

Nella categoria LE Allieve4, ottima prova per Noemi alla fune. Nella fase di qualificazione Noemi ha raggiunto la 7° posizione che le ha consentito di qualificarsi per la finale, dove ha concluso in 5° posizione. Noemi ha chiuso in 28° posizione al cerchio e 27° alla palla.

Gaia si è invece classificata 42° al cerchio, 19° alla palla e 34° alle clavette.

Per Lucia un ottimo 3° posto alla palla in fase di qualifica che le ha aperto l’accesso alla finale, dove ha chiuso aggiudicandosi il titolo di vicecampionessa Nazionale!!! Ottima prova anche al nastro dove si è posizionata in qualifica al 7° posto, confermato poi anche in finale. Ha concluso infine al 25° posto la qualifica alle clavette. Nella classifica sommativa Lucia ha ottenuto un buonissimo 8° posto su 76 atlete in gara.

Nella categoria LE Junior1, Noa Delvecchio si è classificata 55° al cerchio, 30° alla palla e 41° alle clavette.

Nella categoria LE Junior3, Vittoria Toscano ha chiuso con un 19° posto al cerchio, con un ottimo punteggio. 34° posto per lei alla palla e 54° alle clavette.

Nei giorni successivi è stata la volta di Greta Pentangelo, Asia Casadei e Sofia Giusti.

Nella categoria LD Allieve4, Greta si è classificata 60° al cerchio e 32° alla palla, mentre Asia, nella categoria LC Junior2, si è classificata 46° al cerchio e 36° alla palla.

Sofia, nella categoria LC Allieve3 si è aggiudicata il 39° posto al corpo libero su 75 atlete in gara e il 55° al cerchio su 84 atlete.

Nella categoria LC Junior1, è stata la volta di Irene Di Rosa e Giorgia Semprini.

Nella fase di qualifica, ottima prova al cerchio per le due ginnaste: Irene ha ottenuto il 4° posto al cerchio, centrando così la qualificazione per la finale, e Giorgia il 18°, su 132 atlete in gara.

Per Irene, 29° posto alla palla su 89 atlete e per Giorgia 26° posto alle clavette su 59 atlete in gara.

Nella finale al cerchio Irene si è classificata in 11° posizione.

Nella classifica sommativa, 13° posto per Irene e 48° per Giorgia su un totale di 183 atlete partecipanti.

L’atleta più piccola della Società Sportiva Ginnastica San Marino, in gara a questi Campionati Nazionali Silver, ha esordito conquistando uno splendido titolo di Campionessa Nazionale!!!

Julia Marani, nella categoria LB1 Allieve1, ha infatti ottenuto due splendidi primi posti alla fune e al cerchio, con conseguente 1° posto nella classifica sommativa.

E’ tornata in pedana Julia per le finali per attrezzo, grazie alle ottime prove in fase di qualifica, e si è guadagnata un altro podio, con il secondo posto ottenuto alla fune.

Sono poi scese in pedana Noemi Santi, Alessia Ceci e Matilda Neri.

Nella categoria LB1 Allieve4, Noemi ha chiuso in 59° posizione su 107 atlete in gara, dopo il 61° posto alla fune e il 64° al cerchio.

Nella categoria LB1 Junior1, buona prova di Alessia che ha chiuso in 19° posizione su 122 atlete nella classifica sommativa. Per lei 17° posto alla fune e 22° al cerchio.

Nella categoria LB1 Junior3, 43° posto invece per Matilda, dopo aver terminato la prova alla fune in 57° posizione e quella al cerchio al 35° posto.

Si è conclusa la partecipazione della Società Sportiva Ginnastica San Marino ai Campionati Nazionali Silver FGI di ginnastica ritmica, con Vittoria Magnani.

Vittoria, nella categoria LE Senior2, ha chiuso la classifica generale in 5° posizione su 79 atlete in gara. Un’ottima prova che le ha permesso di accedere alle finali di specialità di palla e clavette. In qualificazione Vittoria era arrivata infatti 12° al cerchio, 2° alla palla e 4° alle clavette.

Nella finali di specialità ha chiuso al 7° posto alla palla e al 5° alle clavette, in entrambe a solo 0,20 dal podio.

Le tecniche sono soddisfatte dei risultati raggiunti e sono già alle prese con la preparazione in vista della nuova stagione.