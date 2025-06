San Marino. Business Team: la FSGC e SRC Elite Performance Experience insieme per un incontro incentrato sul talento

Il tema del talento al centro dei lavori dell’ultimo Business Team. A ridosso della recente gara della Nazionale maggiore contro l’Austria, la FSGC ha incontrato, presso la a Sala Prestige del San Marino Outlet Experience, esperti, aziende partner, innovatori e professionisti del settore per esplorare le nuove frontiere dello sviluppo umano e professionale, attraverso la convergenza di sport, tecnologia, impresa e formazione. L’evento è stato moderato da Andrea Nardoni, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Marketing FSGC, ed è stato scandito dagli interventi di Simone Ripamonti, che assieme ai partner di SRC Elite Performance Experience ha illustrato gli strumenti più avanzati per leggere, misurare e potenziare la performance individuale e collettiva, con particolare attenzione all’integrazione di dati fisici, cognitivi e contestuali; e da Andrea Benvenuti, Referente Performance FSGC, che ha tracciato la mappa della strategia tecnica sammarinese per lo sviluppo del talento: monitoraggio costante, uso intelligente della tecnologia, confronto internazionale e radicamento locale.

Il cuore del dibattito si è concentrato sul concetto di talento come processo, non come punto di partenza. Una risorsa che va coltivata, ascoltata e accompagnata nel tempo, sia nel gesto tecnico di un calciatore che nella visione adattiva di un leader d’impresa. La FSGC, insieme ai suoi partner, conferma il proprio impegno per un modello di crescita del talento centrato sulla persona, capace di unire eccellenza scientifica, visione internazionale e profonda attenzione alle sfumature umane.

FSGC | Ufficio Stampa