San Marino. CACCIA AL TESORO CULTURALE by Rinascita Culturale. Domenica 17 settembre

Caccia al tesoro culturale di San Marino

Conosci la storia di San Marino? Qualsiasi sia la risposta, questo gioco fa al caso tuo!

Trova dei compagni (da 2 a 6 per gruppo) e iscriviti al torneo!

Attraverso delle prove e degli indizi, scoprirai tante curiosità sulla nostra piccola Repubblica.

Il gioco avrà luogo dentro il centro storico, portate delle scarpe comode, al resto ci pensiamo noi.

Ogni percorso è diverso: ogni gruppo avrà un tour ad hoc! Non ci saranno problemi di inseguimento tra gruppi!

Non si guarda solo la velocità: daremo dei punteggi in base alle risposte giuste e all’originalità delle prove interattive! I tipi di prove saranno domande culturali, curiosità storiche e sfide interattive (es, giochi vari, video).

La caccia al tesoro inizierà alle 15 e durerà 3/4 ore.

Costo: OFFERTA LIBERA

Premi dei nostri sponsor (prodotti tipici del territorio) per le prime 3 squadre classificate.

In partnership con la SUMS

Si ringraziano: Geko Gold, Titanus Museum, Baccanera Wine Bar e San Marino Adventure!