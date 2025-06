San Marino Calcio: arriva Agustìn Ale, un Titano tra i Titani

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 1995 Agustìn Ale Perego. Il calciatore si legherà al club bianco azzurro dal primo di luglio 2025 con la sottoscrizione di un contratto biennale.

Agustìn, roccioso difensore uruguaiano vanta una notevole esperienza internazionale: 5 presenze nella Nazionale under 20 dell’Uruguay, 11 in coppa Libertadores, con una rete segnata con la Maglia del Delfìn SC, che si aggiungono alle oltre 160 nei massimi campionati uruguaiani, di cui 136 con il River Plate di Montevideo. In Italia sono 80 le presenze in serie D con le maglie di Imolese e San Luca. Un innesto di grande spessore per puntellare la difesa. Un vero Titano tra i Titani.

AC San Marino Calcio