San Marino. Calcio Camminato: mercoledì la presentazione della stagione aperta a tutti

L’attività di Calcio Camminato – o Walking Football che dir si voglia – promossa dalla Federcalcio di San Marino ha assunto ormai i crismi di una realtà consolidata, con tanto di debutto in competizioni organizzate in occasione dello scorso Torneo di Fermo. Mercoledì 17 settembre si terrà la presentazione della stagione 2025-26 con una riunione aperta non solo ai partecipanti, ma a tutti coloro che fossero interessati a dedicarsi ad un’attività dai comprovati benefici oppure ad apprendere informazioni utili in merito al Calcio Camminato.

Contestualmente è stato rinnovata la collaborazione tra Federcalcio di San Marino e Centro Diabetologico dell’Ospedale di San Marino attorno ad un progetto che ha fin da subito prodotto ottimi riscontri. Presso la sala conferenze della Casa del Calcio (strada di Montecchio, 17 – Città di San Marino) a partire dalle ore 18:30 sarà presentato anche il calendario degli allenamenti ed i tecnici responsabili, oltre agli appuntamenti all’orizzonte in termini di eventi e partecipazione a tornei. Successivamente, dalle 19:30 ci si sposterà alla palestra Briganti di Fonte dell’Ovo per un primo allenamento/esibizione della durata di un’ora. In tale sede sarà possibile per gli interessati fare una prova sul campo: per questo si raccomanda di portare con sé scarpe da tennis ed abbigliamento sportivo.

FSGC | Ufficio Stampa