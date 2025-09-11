San Marino Calcio: colpo tra gli svincolati arriva Gabriel Meli

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma e? lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 1999 Gabriel Meli. Il calciatore si e? legato al club bianco azzurro dopo aver sottoscritto un contratto annuale.

“L’infortunio di Jacopo Coletta ci ha colti tutti come un fulmine a ciel sereno – ha dichiarato il DS Daniele Deoma – La societa? con il Presidente Montanari in testa si e? immediatamente stretta intorno a Jacopo non facendo mancare nessun supporto non solo nell’immediato ma anche in previsione del suo pieno recupero. Nel frattempo, siamo riusciti ad individuare e ad assicurarci un grande professionista come Gabriel Meli che con la sua esperienza sapra? rendersi utile a tutto il gruppo che ha raggiunto gia? oggi”.

Meli ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Empoli militando in tutte le formazioni della societa? toscana sino alla prima squadra. Oltre a quella dell’Empoli, ha indossato le maglie di Taranto, Messina, Rimini, Fano, Recanatese, Su?dtirol collezionando oltre 80 presenze in Lega Pro e 5 in seconda divisione greca con il Larisas. Gabriel ha tra l’altro militato in tutte le nazionali dall’Under 17 all’under 20.