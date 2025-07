San Marino. Calcio Estate 2025: il Pallone di Cristallo va a Samuel Pancotti

Il San Marino Stadium torna ad ospitare Calcio Estate – kermesse estiva dedicata all’attività calcistica sammarinese, alla quale sono rivolti premi individuali e riconoscimenti, con riferimento alla stagione da poco conclusa. A prendersi i titoli di testa è stato il futsal, complici anche gli impegni fissati da Roberto Osimani in serata. Lo stesso Commissario Tecnico ha aperto la serata premiando Massimiliano Spada – Panchina d’Oro futsal grazie alla grande stagione alla guida del Murata pigliatutto. Bianconero anche il Futsal Best Player, finito tra le mani di Danilo Busignani – capace di far proprio anche il Bombardino d’Oro grazie ai 64 centri stagionali. Il miglior Under 23 sammarinese del rimbalzo controllato, destinatario del Futsal Talent, è il giovane Nicholas Cola – in forza al Tre Penne la passata stagione.

È venuto poi il momento dedicato alla classe arbitrale sammarinese e a fare da collante tra le discipline sportive promosse dalla FSGC è stato Nicolò Lerza: a lui è stato consegnato il Fischietto d’Oro futsal. L’omologo del calcio a undici, per l’annata 2024-25, è Antonio Ucini. Tra gli assistenti arbitrali si è distinto Ernesto Cristiano: l’internazionale di San Marino si aggiudica la Bandierina d’Oro. L’onore e l’onere di raccontare il calcio sammarinese in prima linea da qualche anno a questa parte spetta ai telecronisti di Titani.tv. Tra loro è stato individuato il vincitore del Premio Comunicazione: nella fattispecie, il riconoscimento è stato assegnato a Paolo Santi – prima radiocronista e poi telecronista di lungo corso.

Approcciando il tema del calcio giocato, spazio ai bomber in avvio. Matteo Prandelli, attaccante del Tre Fiori, vince il Bombardino d’Oro per la seconda volta in carriera (21 gol segnati nello scorso Campionato Sammarinese), mentre il miglior marcatore dell’ultima Coppa Titano è Loris Tortori (4 reti nella competizione) – ala della Virtus campione di tutti, capace di andare a segno in tutte le finali. Anche per questo, la scelta è ricaduta su di lui per il Premio Koppe – premio riservato al miglior calciatore non sammarinese o residente della passata stagione sportiva. Oltre la quantità, è stata premiata anche la qualità: di Adolfo Hirsch il gol più bello dell’anno – segnato con un lob al termine di coast-to-coast. Tra i portieri si conferma il preferito tra i follower della FSGC, ma anche della sua giuria tecnica, Gennaro Del Prete.

Per il terzo anno consecutivo Ivan Buonocunto – fantasista della Virtus – è il miglior assistman del calcio sammarinese. Ben 17 i passaggi vincenti per i propri compagni nell’annata ormai alle spalle, che gli sono valsi l’Assist Award. Tra i premi più sentiti e dal maggior significato, l’Oscar alla Carriera – che vuole omaggiare dirigenti di lungo corso, che hanno speso anni ed anni al seguito dei club sammarinesi – è stato assegnato a Paolo Nanni, storico dirigente del Tre Penne.

Muovendo verso l’attività femminile, sono Giorgia Miotto (Top Woman) ed Arianna Forcellini (Top Girl) le calciatrici individuate quale migliore in prima squadre e nel settore giovanile. In parte può dirsi in quota San Marino Academy anche il Golden Boy, riservato al miglior sammarinese Under 23: Alberto Riccardi, che ha iniziato la stagione con l’Under 22 prima di trasferirsi a La Fiorita, fa suo il premio nell’anno del debutto in Nazionale e nelle Competizioni UEFA per club. Completa il quadro delle premiazioni in seno all’Academy Roberto Di Maio: alla guida dell’Under 17 – Serie C nel corso della stagione 2024-25, è stato insignito del San Marino Academy Best Coach.

Quando si parla di riconoscimenti riservati agli allenatori, non si può non menzionare il Trofeo Duilio Felici che intende premia il tecnico più corretto. Di certo, ha fatto grande piacere ad Adrian Ricchiuti – lo scorso anno alla guida del Faetano – ricevere tale omaggio. In termini di risultati raggiunti, dubbi non ce ne sono stati: Luigi Bizzotto, capace di guidare la Virtus al Triplete nel 2024-25, non poteva che essere premiato con la Panchina d’Oro. Dulcis in fundo, il Pallone di Cristallo. Il trofeo riservato al miglior calciatore sammarinese o residente finisce tra le mani di Samuel Pancotti. L’ala in quota Folgore, distintosi anche con la maglia della NAT – con cui ha segnato sia nel Turno Preliminare che nel Torneo Finale ospitato per la prima volta nella Repubblica di San Marino – può festeggiare il suo primo Pallone di Cristallo in carriera.

FSGC | Ufficio Stampa